В Минской области подвели итоги третьего этапа республиканской олимпиады по 18 учебным предметам. Команду Слуцкого района представляли 79 школьников по 16 учебным предметам.

По итогам областной олимпиады случчане получили 32 диплома:

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4 диплома I степени,

6 дипломов II степени,

22 диплома III степени

и похвальный отзыв.

Как дипломы распределились по учреждениям общего среднего образования:

Гимназия №1 — 16 дипломов (3 — I степени, 4 — II степени, 9 — III степени);

Гимназия № 2 — 6 дипломов (1 — II степени, 5 — III степени);

Средняя школа №13 — 4 диплома (III степени);

Средняя школа №11 — 3 диплома (1 — II степени, 2 — III степени) и похвальный отзыв;

Средняя школа №6 — 1 диплом (III степени);

Средняя школа № 10 имени С.Ф. Рубанова — 1 диплом (III степени);

Маякская средняя школа — диплом I степени по истории.

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