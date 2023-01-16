У пятніцу, 13 студзеня, у дзіцячым садзе №20 Слуцка прайшло фальклорнае свята «Прыйшла Каляда!». Паглядзіце, як гэта было.

Каляды ў слуцкім дзіцячым садзе №20
Фота: Святлана Мілеенкава

Каляды ў слуцкім дзіцячым садзе №20

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Каляды ў слуцкім дзіцячым садзе №20

Каляды ў слуцкім дзіцячым садзе №20

Каляды ў слуцкім дзіцячым садзе №20