С 1 февраля автопарк вносит изменения в схему движения и расписание автобуса по маршруту № 21, 21з «Мясокомбинат — Ивановского». Это сделано для подвоза учащихся СШ №4.

Схема движения рейсов маршрута №21 временем отправления от конечной остановки «Мясокомбинат» в 12.58 и 13.59 — движение автобуса будет осуществляться по схеме Мясокомбинат — Суворова — Ивановского.

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Рейсы временем отправления от конечной остановки «Ивановского» в 13.24, 1.25 будут осуществляться по схеме Ивановского — Зелёная — Мясокомбинат с новым временем отправления — в 13.27, 14.28.

Новое расписание движения автобусов по маршруту №21, 21з «Мясокомбинат – Ивановского» по рабочим дням

№21 «Мясокомбинат — Суворова — Ивановского — Зелёная – Мясокомбинат»:

Мясокомбинат: 6.50, 8.05, 9.28, 10.35, 11.37, 12.58, 13.59;

Ивановского: 7.20, 8.35, 9.58, 11.05, 12.07, 13.27, 14.28.

№21з «Мясокомбинат — Зелёная — Ивановского — Суворова – Мясокомбинат»: