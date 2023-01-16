Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 9 по 15 января. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Владик😈 (@vladik.kulesh)

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Публикация от ОЛЯ..БРОВИ..РЕСНИЦЫ..СЛУЦК (@murashka_o)

 

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Публикация от oksanaxvoinicka (@oksanaxvoinickaya)

 

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Публикация от Ангелина (@mikula_angelina)

 

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Публикация от Моlodoй Papka (@popkov_egor_)

 

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Публикация от Мария Ларченко (@larchenco.m)

 

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Публикация от Ирина Сороко (@ir4ka_sergeevna)

 

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Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_cheerep)

 

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Публикация от @tatiliati

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