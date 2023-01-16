Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 9 по 15 января. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владик😈 (@vladik.kulesh)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Ларченко (@larchenco.m)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Сороко (@ir4ka_sergeevna)

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