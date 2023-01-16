Слуцкий городской Молодёжный центр приглашает на районный этап отбора участниц национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Заявки принимаются до 31 января.

Дата отбора будет известна после поступления заявок от участниц, пояснили «Кур’еру» в Молодёжном центре.

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Справки по телефонам: (8 01795) 2 42 97, (8 029) 378 20 49.

Какие выдвигаются требования к участницам отбора:

гражданство Республики Беларусь и постоянное проживание на её территории (независимо от места учёбы, работы);

возраст от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;

рост не ниже 174 см;

без татуировок и пирсинга на теле;

никогда не состоявшие в браке;

не имеющие детей

Напомним, что в прошлом году в районном конкурсе «Мисс-Беларусь» выиграли сразу две случчанки.

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