В прошлом году сыну подарили кактус, ему нравятся эти растения. Но так получилось, что от переувлажнения он пропал. Сын вернулся с каникул и увидел, что его кактуса нет… Расстроился и стал просить взамен новый. Как поиски кактуса привели к созданию флорариума?

Ничего не нашли

Пошли искать по магазинам. Оказалось, что в Слуцке сейчас выбор невелик. Маленький кактус стоит около 8 рублей, а среднего размера — 30. При этом кактусы самые обычные. Сын так ничего и не выбрал. Я предложила дождаться тепла, когда бабушки с домашними растениями выйдут на рынок. Но коллеги на работе поделились отростками некоторых растений.

Находка в интернете

Когда смотрела предложения в интернет-магазинах, случайно наткнулась на фотографии флорариумов — таких композиций из кактусов, других цветов и предметов. Правда, стоят они дорого: самый маленький и простенький — от 60 рублей и выше, плюс пересылка.

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Так как я люблю под настроение что-то мастерить, решила: «Сделаю сыну флорариум, он точно будет в восторге!» Потратила время, изучила мастер-классы в интернете, подобрала необходимые растения и материалы.

Какие бывают флорариумы

Флорариумы бывают самые разные: от огромных открытых до малюсеньких закрытых. Это настоящие произведения искусства, в которых воссоздаются сюжеты и пейзажи в пустыне, в горах, в лесу, на морском берегу. С учётом того, что стеклянные колбы, кактусы, почва и декор стоят недёшево, то и в целом изделие стоит от 60 до 180 рублей и больше.

Как делала

Колба протирается спиртом, потом насыпаются слоями: тонкий песок, дренаж (камни), тонкий слой угля, земля.

Дренаж нужен для вентиляции, уголь — для дезинфекции (он борется с плесенью).

Растения можно устанавливать в маленьких горшочках с отверстиями, а можно без них.

Сверху насыпается песок, и устанавливаются элементы декора. Сюжет можно придумать любой. В открытый вазон уложить не сложно, а вот в закрытую банку — непросто.

Особенности ухода

Особое внимание нужно уделить правильному поливу, учитывая, что стекло не имеет отверстий. Для полива можно использовать пипетку или ложку, чтобы увлажнять землю возле корня. Зимой — не чаще одного раза в две недели, летом — раз в 10 дней.

Флорариумы боятся перегрева на солнце, так как в стеклянной посуде температура содержимого ещё выше. Конечно, умелые флористы знают, какие растения с какими можно сочетать, как они соседствуют, как быстро растут.

Во сколько обошёлся флорариум своими руками

Вот что удалось найти: овальную стеклянную вазу купила в «Светофоре» за 5 рублей, другая была дома. Отростком кактуса и суккулента поделилась коллега. Камни для декора, дренажа, мелкие игрушки тоже нашлись дома. Грунт купила за 3 рубля. Красивый светлый песок заказала в интернет-магазине по 2,5 рубля за 1 кг. Был и обычный, но на его фоне светлый и мелкий смотрится гораздо лучше.

Реакция ребёнка

Ребёнок был просто очарован, он воскликнул: «Я даже не ожидал! Как красиво! Поливать буду сам». Думаю, что создание флорариумов — это приятное занятие. Замечаю. что сын, глядя на него, мечтает, фантазирует, придумывает истории.

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