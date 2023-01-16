В прошлом году сыну подарили кактус, ему нравятся эти растения. Но так получилось, что от переувлажнения он пропал. Сын вернулся с каникул и увидел, что его кактуса нет… Расстроился и стал просить взамен новый. Как поиски кактуса привели к созданию флорариума?

Ничего не нашли

Пошли искать по магазинам. Оказалось, что в Слуцке сейчас выбор невелик. Маленький кактус стоит около 8 рублей, а среднего размера — 30. При этом кактусы самые обычные. Сын так ничего и не выбрал. Я предложила дождаться тепла, когда бабушки с домашними растениями выйдут на рынок. Но коллеги на работе поделились отростками некоторых растений.

флорариум
Коллеги поделились отростками суккулентов

Находка в интернете

Когда смотрела предложения в интернет-магазинах, случайно наткнулась на фотографии флорариумов — таких композиций из кактусов, других цветов и предметов. Правда, стоят они дорого: самый маленький и простенький — от 60 рублей и выше, плюс пересылка.

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Так как я люблю под настроение что-то мастерить, решила: «Сделаю сыну флорариум, он точно будет в восторге!» Потратила время, изучила мастер-классы в интернете, подобрала необходимые растения и материалы.

Какие бывают флорариумы

Флорариумы бывают самые разные: от огромных открытых до малюсеньких закрытых. Это настоящие произведения искусства, в которых воссоздаются сюжеты и пейзажи в пустыне, в горах, в лесу, на морском берегу. С учётом того, что стеклянные колбы, кактусы, почва и декор стоят недёшево, то и в целом изделие стоит от 60 до 180 рублей и больше.

Как делала

Колба протирается спиртом, потом насыпаются слоями: тонкий песок, дренаж (камни), тонкий слой угля, земля.

флорариум

флорариум

Дренаж нужен для вентиляции, уголь — для дезинфекции (он борется с плесенью).

флорариум

Растения можно устанавливать в маленьких горшочках с отверстиями, а можно без них.

флорариум

Сверху насыпается песок, и устанавливаются элементы декора. Сюжет можно придумать любой. В открытый вазон уложить не сложно, а вот в закрытую банку — непросто.

флорариум
Дома найдётся всегда много мелочей, которыми можно декорировать композицию

флорариум

Особенности ухода

Особое внимание нужно уделить правильному поливу, учитывая, что стекло не имеет отверстий. Для полива можно использовать пипетку или ложку, чтобы увлажнять землю возле корня. Зимой — не чаще одного раза в две недели, летом — раз в 10 дней.
Флорариумы боятся перегрева на солнце, так как в стеклянной посуде температура содержимого ещё выше. Конечно, умелые флористы знают, какие растения с какими можно сочетать, как они соседствуют, как быстро растут.

флорариум
Флорариумы получились

Во сколько обошёлся флорариум своими руками

Вот что удалось найти: овальную стеклянную вазу купила в «Светофоре» за 5 рублей, другая была дома. Отростком кактуса и суккулента поделилась коллега. Камни для декора, дренажа, мелкие игрушки тоже нашлись дома. Грунт купила за 3 рубля. Красивый светлый песок заказала в интернет-магазине по  2,5 рубля за 1 кг. Был и обычный, но на его фоне светлый и мелкий смотрится гораздо лучше.

Реакция ребёнка

Ребёнок был просто очарован, он воскликнул: «Я даже не ожидал! Как красиво! Поливать буду сам». Думаю, что создание флорариумов — это приятное занятие. Замечаю. что сын, глядя на него, мечтает, фантазирует, придумывает истории.

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