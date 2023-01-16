В субботу, 14 января, в Слуцке был убит 38-летний мужчина, сообщили «Кур’еру» в Следственном комитете РБ.

Комментарий Руслана Коршака, начальника Слуцкого районного отдела Следственного комитета:

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«Слуцким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, вечером 14 января между сожителями произошёл конфликт, в результате которого 29-летняя местная жительница нанесла один удар ножом 38-летнему мужчине. От полученных травм он скончался.

Осознав произошедшее, женщина сама позвонила в милицию и рассказала, что убила сожителя. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Жительницу Слуцка задержали. Согласно акту медицинского освидетельствования, в выдыхаемом воздухе фигурантки обнаружено более 1 промилле этилового спирта.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проведён осмотр места происшествия. Изъято орудие убийства. Назначено проведение судебных экспертиз. Допрошены подозреваемая и свидетели.

При изучении личности задержанной установлено, что женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. У неё на иждивении трое малолетних детей (старшим 7 и 4 года, к слову, младшему ещё нет трёх месяцев). К уголовной ответственности ранее она не привлекалась.

В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в приюте под наблюдением специалистов. К счастью, никто из них не стал свидетелем убийства.

Слуцким районным отделом Следственного комитета в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С её участием проводятся следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу.

Справочно: санкция ч. 1 ст. 139 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет».