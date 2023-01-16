Сейчас в Слуцком районе, как и в целом в Беларуси, продолжают регистрироваться сезонные уровни заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), сообщает Слуцкий ЦГиЭ.

3а первичной медицинской помощью по поводу ОРИ в больницу после окончания зимних школьных каникул (с 9 по 15 января) ежедневно обращались приблизительно 185 человек, а среди заболевших ОРИ на долю детей приходилось до 42%. Для сравнения, в декабре было около 53%.

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В Беларуси продолжается вакцинация против коронавируса: по состоянию на 13 января в Слуцком районе первичную вакцинацию получили 62 881 человек (71,3% населения) — привиты 60 977 взрослых (85,1%) и 1 904 ребёнка 5-17 лет (15,13%).

Первичную бустерную прививку против COVID-19 получили 57 100 взрослых (64,74% населения), повторную бустерную — 2 679 (3,04%).

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