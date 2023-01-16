На сайте Слуцкого райисполкома опубликован график отчётов депутатов районного Совета депутатов 28-го созыва перед избирателями в округах за II полугодие 2022 года.

Фамилия, имя, отчество Дата и время Место проведения Бондаренко Юрий Николаевич, Ражанец Виктор Алексеевич 16 января 17.30 СШ №8, актовый зал (г. Слуцк, ул. Социалистическая, 108) Блахин Борис Брониславович 16 января 17.00 Слуцкий государственный колледж, конференц-зал (г. Слуцк, ул. Тутаринова, 3) Хмелёв Николай Анатольевич 17 января 17.00 Административное здание бывшего СХФ «Агро-Замостье» Слуцкого КХП, (д. Замостье, ул. Октябрьская, 1) Тумащик Елена Леонидовна, Цыбулько Сергей Александрович, Бородина Ирина Антоновна 18 января 18.00 Слуцкая районная центральная библиотека, 1 этаж (актовый зал) (г. Слуцк, ул. Копыльская, 2а) Рытвинский Иван Иосифович 20 января 15.00 Гацуковский сельский исполнительный комитет, актовый зал (аг. Гацук, ул. Административная, 1) Панич Геннадий Владимирович 20 января 17.00 Стадион технических видов спорта (г. Слуцк, ул. Ленина, 331, учебный класс) Дикопавленко Владимир Владимирович 24 января 16.00 Весейский сельисполком, актовый зал (аг. Весея, ул. Новая, 2) Довгучиц Пётр Борисович 25 января 17.30 Стоматологическая поликлиника Слуцкой ЦРБ, актовый зал (г. Слуцк, ул. Ленина, 219а) Горбенко Владимир Викторович 25 января 12.00 Бокшицкий сельисполком, актовый зал (п/о Беличи, аг. Заполье) Казак Леонид Антонович 25 января 12.00 Первомайский сельисполком, актовый зал (д. Гольчичи, ул. Центральная, 1а) Гатило Елена Фёдоровна, Петрович Ирина Владимировна, Борцевич Наталия Михайловна 25 января 18.00 Представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району, актовый зал, (г. Слуцк, ул. Чехова, 41а) Малиновский Максим Анатольевич, Якута Ирина Геннадьевна 26 января 17.15 СШ №12, актовый зал (г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1) Воронецкая Наталья Георгиевна 26 января 16.00 Административное здание филиала «Подсобное сельское хозяйство» Слуцкого мясокомбината (аг. Летковщина, ул. Центральная, д.1) Дичковский Сергей Геннадьевич 26 января 17.00 Административное здание «Витко-Агро», кабинет заместителя директора (аг. Танежицы, ул. Школьная д.1) Маголин Сергей Леонидович 26 января 15.00 Беличский сельисполком, актовый зал (д. Беличи, ул. Центральная, 54-1) Герего Владимир Александрович, Курак Александр Филиппович 26 января 18.00 Слуцкое предприятие мелиоративных систем, актовый зал (Слуцкое шоссе 95 км) Чирец Дмитрий Демьянович 27 января 17.00 Слуцкий хлебозавод, актовый зал (г. Слуцк, ул. Заводская, 3) Гурбо Татьяна Игоревна 2 февраля 8.00 ОАО «Исерно», мехдвор (аг. Исерно, ул. Первомайская, 64) Юшко Василий Валентинович 9 февраля 18.00 Козловичский сельисполком, кабинет председателя (аг. Козловичи, ул. Центральная, 18а) Волотович Александр Николаевич, Цариков Дмитрий Вячеславович, Гуркин Владимир Михайлович 9 февраля 17.30 Слуцкий городской Молодёжный центр (г. Слуцк, ул. Ленина, 158) Воронько Николай Фёдорович 14 февраля 17.30 СШ №5 (г. Слуцк, ул. Садовая, 4), каб. №209 Радюк Василий Анатольевич, Дробушевич Александр Александрович, Козловский Сергей Александрович 14 февраля 18.00 ДУП «ЖРЭП № 3» УП «Миноблсельстрой» — Спорткомплекс «Дельфин» (общественная приёмная РОО «Белая Русь» (г. Слуцк, ул. Ленина, 207а, 2-й этаж) Храмцевич Анатолий Викторович 14 февраля 17.30 Филиал «Слуцкие электрические сети», каб.211 (г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1) Овсянникова Наталья Александровна 14 февраля 18.00 Серяжский сельисполком, актовый зал (д. Серяги, ул. Молодёжная, 1а)

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