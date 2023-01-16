|Бондаренко Юрий Николаевич, Ражанец Виктор Алексеевич
|16 января 17.30
|СШ №8, актовый зал (г. Слуцк, ул. Социалистическая, 108)
|Блахин Борис Брониславович
|16 января 17.00
|Слуцкий государственный колледж, конференц-зал (г. Слуцк, ул. Тутаринова, 3)
|Хмелёв Николай Анатольевич
|17 января 17.00
|Административное здание бывшего СХФ «Агро-Замостье» Слуцкого КХП, (д. Замостье, ул. Октябрьская, 1)
|Тумащик Елена Леонидовна, Цыбулько Сергей Александрович, Бородина Ирина Антоновна
|18 января 18.00
|Слуцкая районная центральная библиотека, 1 этаж (актовый зал) (г. Слуцк, ул. Копыльская, 2а)
|Рытвинский Иван Иосифович
|20 января 15.00
|Гацуковский сельский исполнительный комитет, актовый зал (аг. Гацук, ул. Административная, 1)
|Панич Геннадий Владимирович
|20 января 17.00
|Стадион технических видов спорта (г. Слуцк, ул. Ленина, 331, учебный класс)
|Дикопавленко Владимир Владимирович
|24 января 16.00
|Весейский сельисполком, актовый зал (аг. Весея, ул. Новая, 2)
|Довгучиц Пётр Борисович
|25 января 17.30
|Стоматологическая поликлиника Слуцкой ЦРБ, актовый зал (г. Слуцк, ул. Ленина, 219а)
|Горбенко Владимир Викторович
|25 января 12.00
|Бокшицкий сельисполком, актовый зал (п/о Беличи, аг. Заполье)
|Казак Леонид Антонович
|25 января 12.00
|Первомайский сельисполком, актовый зал (д. Гольчичи, ул. Центральная, 1а)
|Гатило Елена Фёдоровна, Петрович Ирина Владимировна, Борцевич Наталия Михайловна
|25 января 18.00
|Представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району, актовый зал, (г. Слуцк, ул. Чехова, 41а)
|Малиновский Максим Анатольевич, Якута Ирина Геннадьевна
|26 января 17.15
|СШ №12, актовый зал (г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1)
|Воронецкая Наталья Георгиевна
|26 января 16.00
|Административное здание филиала «Подсобное сельское хозяйство» Слуцкого мясокомбината (аг. Летковщина, ул. Центральная, д.1)
|Дичковский Сергей Геннадьевич
|26 января 17.00
|Административное здание «Витко-Агро», кабинет заместителя директора (аг. Танежицы, ул. Школьная д.1)
|Маголин Сергей Леонидович
|26 января 15.00
|Беличский сельисполком, актовый зал (д. Беличи, ул. Центральная, 54-1)
|Герего Владимир Александрович, Курак Александр Филиппович
|26 января 18.00
|Слуцкое предприятие мелиоративных систем, актовый зал (Слуцкое шоссе 95 км)
|Чирец Дмитрий Демьянович
|27 января 17.00
|Слуцкий хлебозавод, актовый зал (г. Слуцк, ул. Заводская, 3)
|Гурбо Татьяна Игоревна
|2 февраля 8.00
|ОАО «Исерно», мехдвор (аг. Исерно, ул. Первомайская, 64)
|Юшко Василий Валентинович
|9 февраля 18.00
|Козловичский сельисполком, кабинет председателя (аг. Козловичи, ул. Центральная, 18а)
|Волотович Александр Николаевич, Цариков Дмитрий Вячеславович, Гуркин Владимир Михайлович
|9 февраля 17.30
|Слуцкий городской Молодёжный центр (г. Слуцк, ул. Ленина, 158)
|Воронько Николай Фёдорович
|14 февраля 17.30
|СШ №5 (г. Слуцк, ул. Садовая, 4), каб. №209
|Радюк Василий Анатольевич, Дробушевич Александр Александрович, Козловский Сергей Александрович
|14 февраля 18.00
|ДУП «ЖРЭП № 3» УП «Миноблсельстрой» — Спорткомплекс «Дельфин» (общественная приёмная РОО «Белая Русь» (г. Слуцк, ул. Ленина, 207а, 2-й этаж)
|Храмцевич Анатолий Викторович
|14 февраля 17.30
|Филиал «Слуцкие электрические сети», каб.211 (г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1)
|Овсянникова Наталья Александровна
|14 февраля 18.00
|Серяжский сельисполком, актовый зал (д. Серяги, ул. Молодёжная, 1а)