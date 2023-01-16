Ровно 50 лет назад в свой 40-километровый поход по Луне отправился советский «Луноход-2». С Земли им руководил штурман-навигатор, наш земляк со Случчины Константин Давидовский.

Он же управлял «Луноходом-1» в 1970 — 1971 годах. Рядом с ним с составе экипажа «луноходов» находился ещё один белорус из Молодечно — Викентий Самаль.

15 января 1973 года «Луноход-2» доставлен на Луну автоматической межпланетной станцией «Луна-21». За четыре месяца работы прошёл 37 километров, передал на Землю 86 панорам и около 80 000 кадров телесъёмки.

Реклама

Наш земляк вошёл в космическую историю ещё и тем, что втайне от руководства команда начертила колёсами первого советского планетохода на лунном грунте цифру «8». Так мужчины поздравили женщин с 8 Марта. Говорят, что это поздравление будет там вечно.

В тему: Лунный штурман (о Константине Давидовском)