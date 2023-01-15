Возможности искусственного интеллекта растут не по дням, а по часам. Пока непонятно, приведёт ли это к восстанию Skynet, но рано или поздно ИИ оставит большинство людей без работы. Ещё недавно речь шла о том, что автоматизация уничтожит низкооплачиваемые рабочие места с зачастую неквалифицированным трудом. Однако с развитием ИИ в целом и чат-ботов в частности угроза нависла также над более творческим и интеллектуальным трудом. Onliner рассказал про восемь пока ещё актуальных профессий, обладателям которых, согласно прогнозам экспертов, пора начинать волноваться.

1. Художники и дизайнеры

Глядя на темпы развития нейросетей наподобие DALL-E, многие эксперты уверены, что совсем скоро любой человек на основании текстового запроса сможет получить высококачественное и при этому уникальное изображение. Пессимисты не исключают, что речь и вовсе может идти о закате искусства в том виде, каким мы его знаем.

2. Работники техподдержки и кол-сервисов

Вы и сами наверняка заметили, что почти во всех сервисах и службах в первую очередь вам предлагают решить проблему через чат-бот. Да, люди-операторы пока остаются, чтобы решить нестандартные и сложные вопросы. Но это вопрос ближайшего будущего, когда и эти специалисты останутся без работы. Конечно, далеко не факт, что обслуживание станет лучше, но и хуже быть не должно.

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3. Копирайтеры

Авторы текстов для рекламы и сайтов тоже скоро могут остаться без работы. Считается, что это одна из самых уязвимых специальностей. Соответствующие сервисы, предлагающие «неограниченный бесплатный ИИ-копирайтинг», уже есть. Осталось лишь улучшить их алгоритмы. Этому, как считается, будет способствовать разработанный компанией OpenAI сервис ChatGPT. Этот мультиязычный чат-бот умеет генерировать впечатляюще «человеческий» текст.

4. Юристы

Совсем скоро в США пройдёт первое судебное заседание, в котором адвокатом будет выступать ИИ DoNotPay. Обвиняемый будет оспаривать назначение ему штрафа за нарушение ПДД. Искусственный интеллект будет слушать все, что говорится в зале суда, и на основе полученной информации подскажет ответчику, что ему нужно говорить и на какие статьи законов ссылаться. Перед этим DoNotPay изучил более трёх миллионов судебных дел. Конечно, ни одному юристу не под силу удержать в голове столько информации и при этом использовать её в новых слушаниях.

5. Учёные

Речь не об открытиях учёных, а об автоматизации написания научных текстов. Согласно исследованиям, даже сами ученые часто неспособны отличить научные рефераты, написанные людьми, от работ, которые выдали роботы.

6. Программисты

Сейчас у айтишников есть время, потому что все попытки автоматизировать «кодинг» пока не увенчались успехом. Однако упоминавшийся выше ChatGPT показал впечатляющую способность автоматизировать отдельные процессы в написании кода.

7-8. Инфлюенсеры и бьюти-блогеры

В Gizmodo шутят, что Ким Кардашьян и так выглядит как робот. Но вообще в течение ближайших нескольких лет ИИ запросто закрепится в мире моды. Нейросети уже научились создавать реалистично выглядящих CGI-моделей, а некоторые крупные торговые сети используют их для рекламы одежды. И правда, зачем платить огромные деньги красивому человеку, если можно несколько раз кликнуть мышкой и получить неотличимую от реальной цифровую красотку?