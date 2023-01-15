Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. Задаем на 2023 год хорошее настроение вместе с новыми местами и путешествиями. Для этого в девятом выпуске мы отправимся в Волковыск — город, чем-то похожий на Слуцк. Наш на 22-м месте по населению в стране, Волковыск — на 25-м. И у нас, и в городе с волком на гербе есть известные предприятия, достопримечательности и свой колорит.

Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Некоторые спрашивают меня: «Правда ли, что города на западе нашей страны отличаются от расположенных на востоке»? Да, на самом деле отличия существенные, хотя в обеих частях Беларуси свой неповторимый колорит.

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Однако то, что с туристической точки зрения, Западная Беларусь привлекательнее, для всех является секретом Полишинеля. Впрочем, как мне кажется, мы ещё не знаем все необычные достопримечательности Восточной Беларуси.

И всё же, взгляды путешественников по большей части устремлены в Гродненскую и Бресткую области. Одним из таких маршрутов отправился и ваш покорный слуга, выбрав в неспокойный пандемийный октябрь 2020 года Слоним и Волковыск. Именно о городе с волком на гербе и пойдёт сегодняшний рассказ.

Усталый дневной поезд отправляется со слонимского вокзала дальше на запад. Дизель чем-то напомнил мне маршрут Осиповичи – Солигорск. Только вот виды из окна новые. Ехать почти полтора часа, а Слоним настолько очаровал, что и не хотелось его покидать. Как покажет время, решение посетить Волковыск окажется верным: он ни в чём не уступает Слониму и оба города в моём топ-листе уверенно входят в топ-15 самых красивых районных центров во всей Беларуси.

Ну, вот я и в Волковыске. До Польши тут рукой подать. Расстояние от города до границы немногим больше, чем от Слуцка до Солигорска. Что и говорить, как выяснил дальше, почти у каждого второго либо в соседской стране кто-то работает из знакомых, либо просто посещал Польшу как обычный или «шоп-турист».

Впрочем, тут ничего удивительного: любое место, находящееся в относительной близости от какой-либо границы, манит своими возможностями. Но оставим эти измышления в стороне, ведь я приехал как турист. А посмотреть здесь действительно есть что.

До визита сюда о Волковыске я знал лишь краткие вводные данные. Первое: это один из древнейших городов в Беларуси, ещё в 2005 году перешагнувший 1000-летний юбилей! Второе: до того, как Дожынки прошли у нас в Слуцке в 2005 году, именно Волковыск принимал за год до того сей праздник.

А то, что тут находится дом-музей Багратиона, необычайное городище «Шведская гора», потрясающей красоты костёл Святого Вацлава, а также по всему городу можно встретить волков (пусть только в виде памятников), предстояло узнать на месте.

Ну что, пройдёмся по городу вместе? Прогулка будет интересной!

В Волковыске аж 2 железнодорожные станции. Более популярная — «Волковыск-город», куда я и прибыл из Слонима.

Вот такой необычный телефон притаился в одном из двориков старого Волковыска.

1005 год — год первого упоминания Волковыска. Он входит в топ самых старых мест Беларуси! Например, старше таких, казалось бы, «старичков», как Брест, Пинск, Гродно, Лида, Новогрудок и др.

Кафедральный собор Петра и Павла.

Вид на набережную. Для октября довольно неплохо.

Гостиница и кафе «Берёзка». Со знаком любви к городу.

Возле лавки символы города.

Великолепный костёл Святого Вацлава — религиозная доминанта города.

Городище «Шведская гора».

Вид на Волковыск с самой высокой точки города.

Военно-исторический музей имени Багратиона. Именно тут находилась в 1812 году штаб-квартира Багратиона.

Памятный знак в честь 600-летия Грюнвальдской битвы. Изображены герб города и всадник Волковысской хоругвии.

Похоже, стандартная для многих городов лавочка для влюблённых.

Парк имени Воинов-интернационалистов.

Фирменный магазин хорошо знакомого даже в Слуцке местного мясокомбината.