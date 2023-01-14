Фотография помогает нам запечатлеть и сохранить реальность, однако даже такое правдивое изображение легко может обмануть наши глаза. Ракурс, игры теней и перспективы заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет, пишет Fishki.net.

Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя

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Фото с сайта Ttwizz.ru

 

Ох уж эти тени!

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Куда пропала часть ноги?

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Очень длинная лапша

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Ещё одна загадка ног

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Прикольный  ракурс

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Видите нож?

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Собака с руками

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Голова собаки

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Так просто с ногами здесь не разберёшься

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Что-то не так с их ногами

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Когда мечтал стать космонавтом

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Четырёхрукий

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Что за пасть?

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Слишком мускулистый

 

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