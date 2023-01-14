Фотография помогает нам запечатлеть и сохранить реальность, однако даже такое правдивое изображение легко может обмануть наши глаза. Ракурс, игры теней и перспективы заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет, пишет Fishki.net.

Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя

Ох уж эти тени!

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Куда пропала часть ноги?

Очень длинная лапша

Ещё одна загадка ног

Прикольный ракурс

Видите нож?

Собака с руками

Голова собаки

Так просто с ногами здесь не разберёшься

Что-то не так с их ногами

Когда мечтал стать космонавтом

Четырёхрукий

Что за пасть?

Слишком мускулистый