Разговоры с незнакомыми людьми кажутся нам неловкими. Пытаясь завязать беседу, мы боимся, что нас отвергнут, или нам кажется, что этот человек испытывает к нам неприязнь. Но чаще всего это не более чем страхи, не соответствующие действительности. Theoryandpractice рассказывают, почему разговаривать с незнакомцами полезно.

Что значат случайные разговоры

Психолог Джиллиан Сэндстром выросла в Канаде в семье экстравертов, которые любили общаться с незнакомцами. Однажды Сэндстром, всегда считавшая себя интровертом, поняла, что всегда смотрит вниз, идя по улице. Постепенно она начала поддерживать зрительный контакт с людьми и обнаружила, что на самом деле это приятно. Вскоре она стала разговаривать с незнакомцами и удивилась тому, как легко это было. Сэндстром решила изучить это явление вместе с доктором философии супервайзером Университета Британской Колумбии. Исследователи попросили группу взрослых поговорить с бариста, когда они пьют утренний кофе. Участники, которые поговорили со своими бариста, сказали, что почувствовали сильное чувство общности, а также большую удовлетворенность процессом покупки кофе.

К аналогичным выводам пришли и другие исследователи. В другом эксперименте, проведённом психологом Чикагского университета Николасом Эпли и психологом из Калифорнийского университета в Беркли Джулианой Шредер, группа людей, которым было поручено разговаривать с незнакомцами в общественном транспорте, рассказала о позитивной и приятной поездке на работу. В среднем разговор длился 14,2 минуты, и говорящим в подавляющем большинстве случаев нравились незнакомцы, с которыми они разговаривали.

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Конечно, общение с незнакомцами может быть приятным, если вы начали разговор. Но нравится ли это другому человеку? Чтобы это проверить, Эпли и Шредер провели ещё один эксперимент. Между задачами, не связанными с текущим исследованием, участники делали перерывы в комнате ожидания. Некоторым из испытуемых предложили пообщаться с другим человеком в комнате, а другим сказали не разговаривать. Те, кто говорил — как люди, которые начали разговор, так и люди, с которыми они разговаривали, — сообщили, что у них был более приятный опыт, чем у тех, кто этого не сделал.

Шредер отметила, что чаще всего люди убеждают себя, что им не стоит кому-то навязываться и другой человек не захочет этого делать. Но на самом деле люди чаще склонны к беседе, сказала Шредер и назвала такие заблуждения феноменом «множественного невежества».

7 причин разговаривать с незнакомцами

1. Вы узнаете новое

Посторонний человек может вас чему-то научить, поделившись своим мнением, идеей, опытом. Ещё больше нового вы, скорее всего, узнаете от людей не из вашей профессиональной среды. Кроме того, когда мы узнаём и принимаем чужие взгляды, не критикуя их, мы становимся более толерантными.

2. Начинаете больше доверять

Недоверие к другим связано со страхом того, что нас не примут, не поймут или даже навредят нам. Но это лишь убеждения, которые рассеиваются благодаря получению позитивного опыта. Для этого стоит общаться с незнакомцами, которые могут поднять вам настроение, сделать общение приятным и тем самым показать, что это безопасно.

3. Повышаете уровень комфорта

Да, это та самая зона комфорта, которую приходится расширять ради гармоничного роста. И разговор с незнакомцами является таким шагом. Ведь в этом процессе вы преодолеваете свои страхи, дискомфорт, боретесь с предубеждениями о других людях и открываете для себя что-то новое.

4. Повышаете уверенность в себе

Это следствие предыдущего шага. Так как вы учитесь новому, преодолеваете свои страхи и понимаете, что можете найти подход к разным людям, вы становитесь более уверенным в себе.

5. Развиваете навык коммуникации

Каждый разговор в зависимости от собеседника и обстоятельств требует индивидуального подхода. И чем чаще вы будете общаться с разными людьми, тем лучше станете улавливать настроения других, понимать особенности и подбирать ключи к взаимопониманию. Всё это важно как в личных, так и в рабочих коммуникациях.

6. Учитесь слушать

Активное слушание — один из самых важных навыков, которыми вы можете овладеть, так как он влияет на эффективность вашей работы и качество отношений с другими людьми.

7. Поднимаете настроение себе и другим

Случайный разговор может подарить вам и собеседнику положительные эмоции.