Женщина из Индонезии инсценировала свою смерть в социальных сетях, чтобы не возвращать долг в размере 4,2 миллиона индонезийских рупий (около 268 долларов США).

Майя Гунаван согласилась одолжить Лизе Деви Прамиту 4,2 миллиона индонезийских рупий с условием вскоре получить деньги обратно. До этого они были знакомы по общей онлайн-группе и никогда не встречались лично, пишет «Нож».

Прамита не смогла вернуть деньги вовремя и попросила об отсрочке платежа. Но вскоре сын женщины сообщил в социальных сетях, что она трагически погибла в автокатастрофе. Он разместил её фотографии с закрытыми глазами и кусочками ваты в носу.

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Сначала кредиторка была опечалена новостью и выбросила из головы невыплаченный долг. Но затем сын Прамиты объявил, что её похоронят очень далеко от дома.

Это заставило женщину сомневаться, поэтому она решила более внимательно изучить фотографии. По поиску по картинкам она обнаружила, что некоторые снимки были просто взяты из интернета.

Сын Прамиту признал, что смерть матери была фарсом, организованным ей же, чтобы избежать уплаты долгов. Но даже после этого разоблачения её так и не нашли, а Майя Гунаван до сих пор не получила свои деньги обратно.