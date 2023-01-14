10 лайфхаков, чтобы почувствовать себя немцем

Адаптироваться к жизни в Германии может быть непросто. Эти лайфхаки, помогут вам чувствовать себя как дома.

В этой статье разберём 10 лайфхаков, которые помогут вам почувствовать себя немцем.

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1. Не опаздывайте

В немецкоязычной среде пунктуальность высоко ценится, а опоздание считается невежливым.

Чтобы действительно вписаться в общество, следуйте золотому правилу: приходить вовремя.

Будь то встречи, собрания или просто случайные свидания с немецкими друзьями, если вы хотите вписаться в немецкую среду, выходите из дома немного раньше и планируйте быть вовремя.

Но если вы собираетесь опоздать, обязательно позвоните или напишите человеку, чтобы предупредить его заранее.

2. Поймите, как немцы определяют время

Важнейшее условие для того, чтобы приходить вовремя, это понимание того, как определяется время в немецком языке.

Делая первые шаги в немецком языке, вы, вероятно, уже узнали, как немцы обозначают половину часа: «половина» означает приближающийся час, а не начавшийся.

Например, 14:30 — как halb drei (половина третьего), а не halb zwei (половина второго), как в английском.

Но всё может стать ещё сложнее, когда речь заходит о четверти часа.

Хотя многие немцы выражают четверть часа как в английском языке – 14:15 как viertel nach zwei (четверть второго) и 14:45 как viertel vor drei (четверть третьего), многие немцы – особенно на востоке страны – говорят о приближающемся часе, а не о часе, который уже начался.

Так, 14:15 будет viertel drei (четверть третьего), а 14:45 – drei viertel drei (три четверти третьего).

Если вы не можете разобраться в этом, просто не забывайте перепроверять время, которое имеется в виду, когда назначаете встречу.

3. Не переходите дорогу на красный свет

Во многих европейских странах допустимо переходить дорогу на красный сигнал светофора, если дорога свободна.

Но в Германии люди ждут, пока загорится зелёный свет для пешеходов – даже если это означает ожидание на обочине дороги, где не проезжают машины.

Отчасти это объясняется тем, что в Германии пешеходный переход запрещён законом, а также тем, что люди просто соблюдают правила.

Если вы решите перейти дорогу на красный свет, а рядом будут дети, вы вполне можете получить замечание от других пешеходов за то, что подаёте плохой пример.

4. Тост «Прост»

«Прост» (Prost) – это немецкая версия слова «за здоровье».

Если вы выпиваете в компании друзей или коллег, то должны сказать тост «прост», поднять свой бокал и посмотреть каждому в глаза.

Это не только считается вежливым, но отсутствие зрительного контакта может привести к несчастью. По крайней мере, так утверждают некоторые местные жители.

5. Будьте готовы на кассе

Нахождение на кассе в немецком супермаркете иногда может показаться олимпийским видом спорта. Большинство продавцов не будут помогать вам с пакетами и, скорее всего, будут пробивать ваши товары со скоростью света, ожидая, что вы не отстанете.

Так что будьте готовы к трудностям. Пока вы стоите в очереди, разложите продукты в стратегическом порядке, то есть сначала тяжёлые товары, такие как бутылки и картофель, а более лёгкие, например, яйца, в конце.

Кроме того, держите сумки открытыми и готовыми к загрузке.

6. Заведите систему хранения документов

Цифровая революция ещё не завоевала все сферы жизни в Германии, и государственные органы и компании медицинского страхования по-прежнему любят рассылать бумажные документы.

Хотя многие документы, которые вы получаете по почте в Германии, можно сразу выбрасывать в мусорное ведро, есть некоторые документы, которые вы обязаны хранить в течение определённого количества лет.

Например, если вы индивидуальный предприниматель, вы обязаны хранить свои налоговые декларации в течение 10 лет.

Лучший способ следить за своими документами – это завести систему учёта. Она может быть простой, как пара папок на кольцах, но может значительно облегчить вашу жизнь в Германии.

7. Вступите или создайте Vereine

Немцы любят самоорганизацию, поэтому в стране насчитывается около 600 000 Vereine (объединений), охватывающих всевозможные хобби и интересы, включая художественные объединения, садовые участки, гражданские инициативы, группы самопомощи, комитеты памяти, карнавальные клубы – назовите то, что вам нужно, и для этого наверняка найдётся свой Verein.

Официальный Verein можно узнать по двум буквам, добавленным к его названию: e.V., что означает eingetragener Verein (зарегистрированная ассоциация).

Создание собственного Verein может быть очень выгодным, так как это позволяет получить доступ к государственным налоговым фондам, меньше бюрократии по сравнению с другими юридическими лицами и нет личной ответственности его участников.

8. Получайте уведомления о письмах

Довольно хорошо скрываемый секрет, который может помочь вашей жизни в Германии, – это бесплатная услуга получения почтовых уведомлений.

Если вы зарегистрируете учётную запись электронной почты GMX или web.de или получите приложение Post and DHL App, вы сможете бесплатно получать уведомления о том, какое письмо было вам отправлено, включая фотографию конверта.

Услуга, называемая Briefankündigung (уведомление о письме), заранее уведомляет пользователей о входящих письмах, открытках и журналах по электронной почте.

9. Получите страховку

Хотя страхование частной ответственности не является обязательным требованием, оно рассматривается как необходимая защита от риска причинения вреда другому человеку или его материальным ценностям.

Согласно немецкому законодательству, не существует предельной суммы ущерба, которую могут присудить человеку за совершённое им даже невинное действие или за действия его домашних животных.

Почти девять из десяти немцев имеют Haftpflichtversicherung (страхование личной ответственности), и если вы хотите соответствовать, то, вероятно, вам тоже лучше его получить.

10. Всегда носите с собой наличные

Немцы любят наличные, и во многих барах и ресторанах по всей стране вы не сможете расплатиться картой.

Несмотря на то, что оплата картами и цифровые банковские услуги становятся всё более популярными в Германии, есть много мест, где по-прежнему принимают только наличные. Или же персонал нехотя уберёт пыль с картоприёмника, чтобы кто-то расплатился картой.

Поэтому, чтобы не чувствовать себя туристом, который доставляет кому-то неудобства, всегда носите с собой наличные.