В пятницу, 13 января, у слуцкой рок-группы TrafficCity значимое событие. Новый трек «Новогодняя песня» отобран для участия в программу Aurum Inutile «Радио России». Aurum Inutile — это рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах, как значится на одноимённом сайте.

«Наш трек будет конкурировать с исполнителями из таких городов, как Москва, Нижний Новгород, Уфа, — сказал Николай Чижик, вокалист группы TrafficCity. — Случчане, поддержите нас! Хоть нас и мало в сравнении с городами-миллионниками, но мы, как говорится, в тельняшках! Надеемся на вашу поддержку!»

Эфир программы с участием слуцкой группы состоится 13 января в 21.10.

Проголосовать можно после эфира здесь!

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