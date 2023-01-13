«Кур’ер» узнал у слуцких предпринимателей, как они приспосабливаются к новой «налоговой» реальности, какую систему налогообложения выбирают. Напомним, что с начала 2023 года заработал изменённый Налоговый кодекс. Теперь предпринимателям нужно выбрать, какой налог платить: единый (который вырос в 1,5-3 раза) или подоходный (который тоже вырос с 16% до 20%).

Что говорят на рынке

Предприниматель­ница Елена торгует бакалеей. Она рассказала, что ещё не решила, какой вид налогообложения выберет. Определится в феврале. Пока ей не видится выгодным ни один, ни второй вариант.

«Закрываться не планирую, но, думаю, доходы уменьшат­ся», — говорит Елена. Знакомые предприниматели, по её словам, в основном собираются переходить на подоходный налог. Надеются, что он выйдет меньше, чем единый.

Реклама

Другая предпринимательница, которая тоже торгует в бакалейном ряду, рассказала, что до конца января на рынке собираются провести собрание с участием представителей администрации рынка и налоговой инспекции. Там ИП будут разъяснять тонкости нового законодательства. Сама она тоже ещё не определилась с налогами. Единый, по её словам, может вырасти в три раза.

Предпринимательница, которая торгует бельём и чулочно-носочными изделиями, рассказала, что у неё единый налог вырастет в три раза, поэтому она планирует перейти на подоходный. «Пока не совсем понятно, спасёт ли это мой бизнес. Но попробую», — говорит она.

Татьяна торгует посудой и това­ра­ми для кухни. Она рассказала, что решила переходить на подоходный налог. По её предварительным подсчётам, он выйдет меньше, чем единый, даже если единый поднимут только в 1,5 раза. Последний год Татьяна платила налог по упрощённой системе, но теперь её деятельность, как и многие другие, исключили из списка плательщиков по «упрощёнке». Переход на подоходный налог, учитывая её вид деятельности, не будет выгоднее «упрощёнки», но другого выхода пока нет, говорит Татьяна.

Что меняется в бизнесе. Коротко и ясно

Что меняется для предпринимателей

С 1 января 2023 года окончательно уходит упрощённая система налогообложения. Также с 16% до 20% увеличивается ставка подоходного налога.

Помимо этого, сокращается сфера применения единого налога для индивидуальных предпринимателей. К примеру, уйдут такие виды деятельности, как техобслуживание и ремонт транспортных средств, производство одежды и обуви, предоставление парикмахерских и медицинских услуг, в том числе стоматологическая деятельность.

Основным и единственным налоговым режимом для индивидуальных предпринимателей при сдаче имущества в краткосрочную аренду теперь является единый налог. Его особенность в том, что ИП должны заявить все квартиры, которые будут подлежать сдаче в аренду, и на основании этой информации будет рассчитываться налог. Информация будет передаваться в том числе в жилищно-коммунальные службы.

С этого года увеличиваются ставки единого налога. Новые ставки будут применяться при исчислении налога, срок уплаты которого наступит после 30 января. По сути, они будут применяться начиная с февраля 2023 года.

Для предприни­мателей, которые утратили право на применение единого налога либо которые не определились с налоговым режимом, предусмотрена возможность представления уточнённых налоговых деклараций до 30 января 2023 года. Кроме этого, предусмотрено право плательщика, изъявившего желание перейти на подоходный налог в течение первого квартала 2023 года, перейти на него. Переход может быть осуществлён с любого месяца первого квартала 2023 года.

Что меняется для физических лиц

Для физлиц вводится налог на профессиональный доход. Это новый налоговый режим, полностью основанный на цифровом взаимодействии, начиная от постановки на налоговый учёт и заканчивая его уплатой. Теперь все операции по этому налогу осуществляются через мобильное приложение «Налог на профессиональный доход». Новый режим возможен к применению гражданами Беларуси, а также негражданами, проживающими на территории Беларуси, желающими осуществлять некую деятельность, которая предусмотрена соответствующим перечнем для применения этого налогового режима.

Что меняется для ремесленников

В течение первого полугодия 2023-го плательщики могут применять ремеслен­ный сбор по-старому. Но с 1 июля 2023 года физические лица смогут применять его только в том случае, если будет решение местных органов власти о том, что деятельность плательщика относится к ремесленной. Плательщики будут уплачивать сбор не как ранее (всю годовую сумму), а ежемесячно, если с 1 июля не будет решения местных органов власти о том, что деятельность относится к ремесленной. Если госорганы не подтвердят это, то плательщик должен будет перейти на налог на профдоход.

То же предусмотрено для агроэкотуризма.

В тему: В 2-3 раза выше, чем раньше. Полная таблица ставок единого налога в 2023 году для ИП и физлиц

Партнёр публикации

Слуцкое предприятие «Камодус» проводит бухгалтерию ИП всего за 10-20% оклада штатного бухгалтера. Мы избавим Вашу компанию от штрафов и прочих затруднений с налоговой. Ваши риски при работе с нами застрахованы.

С нами Вы спокойно занимаетесь развитием бизнеса и экономите до 1000 рублей в месяц. Мы полностью закрываем вопрос с бухгалтерией, а именно:

готовим первичные документы: банковские и кассовые, по реализации товаров, работ, услуг, по учёту материалов, авансовые отчёты (если нужно);

ведём учёт первичных документов в 1С;

рассчитываем сумму Ваших налогов и предлагаем решения по их оптимизации;

составляем бухгалтерскую и налоговую отчётность;

сдаём отчётность в налоговую в электронном виде;

ведём книгу учёта доходов и расходов;

проверяем, какой первичной документации не хватает;

проводим сверки расчётов по налогам и сборам;

полностью берём на себя общение с налоговыми органами;

подключаем к электронной системе сдачи отчётности (при необходимости).

Мы делаем 100% работы штатного бухгалтера, но в 4-6 раз дешевле.

Средняя з/п штатного бухгалтера со всеми обязательными выплатами составит 1200 руб.

Обратившись к нам, те же услуги Вы получите за 200-600 руб. (сумма зависит от количества сотрудников и документооборота).

223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. М. Богдановича, д. 3, офис 308​

kamodusslutsk@yandex.by

kamodusslutsk@yandex.by Тел.: +375 (29) 660 06 02, ​ +375 (1795) 2 55 93

​ЧУП «Камодус», УНП 693206365