Госстандарт подвёл итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» — 2022. Лауреатами стали Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий мясокомбинат и Слуцкий уксусный завод.

Слуцкий сыродельный комбинат

Слуцк:

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  • сыр мягкий «Рикотта Campaniolla», 40%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр мягкий «Адыгейский», 40%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр «Грана Падано», 45%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр «PESTO», 45%, ТМ «Ясь Белоус».

Клецкий филиал:

  • масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, ТМ «Клецкая крыначка»;
  • масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, ТМ «Клецкая крыначка»;
  • творог «Классический», обезжиренный, ТМ «Клецкая крыначка»;
  • творог «Классический», 9%, ТМ «Клецкая крыначка»;
  • творог «Классический», 5%, ТМ «Ясь Белоус».

Любанский филиал:

  • сыр «Гройцер» зрелый, 50%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр «Старый Амстердам» выдержанный, 45%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр «Грювер особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус».

Копыльский филиал:

  • сыр «Российский особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр «Белорусское золото», 50%, ТМ «Complimilk»;
  • сыр «Белоозерский» 45%, ТМ, «Ясь Белоус»;
  • сыр «Копыльское золото», 50%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр «Вингенштейнский», 45%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр «Пани Коханку» с лепестками сафлора, 45%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сыр «Харальд» с семенами чиа, 45%, ТМ «Ясь Белоус».

Стародорожский производственный участок:
  • мороженое пломбир с ароматом ванили с добавкой «Клубника» в вафельном стаканчике, 12%, ТМ «Нежная королева»;
  • мороженое «Ленинградское» пломбир с ароматом ванили в глазури какаосодержащей, 12%, ТМ «Нежная королева»;
  • масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, ТМ «Ясь Белоус».

Солигорский филиал:

  • масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • сметана, 20%, ТМ «Ясь Белоус»;
  • творог, 11% ТМ «Ясь Белоус»;
  • паста творожная пастеризованная «Покровская» с курагой, 5%, ТМ «Complimilk».

Слуцкий мясокомбинат

  • сырокопчёное колбасное изделие салями мясное. Колбаски «Презентти» высшего сорта.

Слуцкий уксусный завод

  • уксус спиртовой для пищевых целей.

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