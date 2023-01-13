Госстандарт подвёл итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» — 2022. Лауреатами стали Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий мясокомбинат и Слуцкий уксусный завод.
Слуцкий сыродельный комбинат
Слуцк:
- сыр мягкий «Рикотта Campaniolla», 40%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр мягкий «Адыгейский», 40%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр «Грана Падано», 45%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр «PESTO», 45%, ТМ «Ясь Белоус».
Клецкий филиал:
- масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, ТМ «Клецкая крыначка»;
- масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, ТМ «Клецкая крыначка»;
- творог «Классический», обезжиренный, ТМ «Клецкая крыначка»;
- творог «Классический», 9%, ТМ «Клецкая крыначка»;
- творог «Классический», 5%, ТМ «Ясь Белоус».
Любанский филиал:
- сыр «Гройцер» зрелый, 50%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр «Старый Амстердам» выдержанный, 45%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр «Грювер особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус».
Копыльский филиал:
- сыр «Российский особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр «Белорусское золото», 50%, ТМ «Complimilk»;
- сыр «Белоозерский» 45%, ТМ, «Ясь Белоус»;
- сыр «Копыльское золото», 50%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр «Вингенштейнский», 45%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр «Пани Коханку» с лепестками сафлора, 45%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сыр «Харальд» с семенами чиа, 45%, ТМ «Ясь Белоус».
Стародорожский производственный участок:
- мороженое пломбир с ароматом ванили с добавкой «Клубника» в вафельном стаканчике, 12%, ТМ «Нежная королева»;
- мороженое «Ленинградское» пломбир с ароматом ванили в глазури какаосодержащей, 12%, ТМ «Нежная королева»;
- масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, ТМ «Ясь Белоус».
Солигорский филиал:
- масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, ТМ «Ясь Белоус»;
- сметана, 20%, ТМ «Ясь Белоус»;
- творог, 11% ТМ «Ясь Белоус»;
- паста творожная пастеризованная «Покровская» с курагой, 5%, ТМ «Complimilk».
Слуцкий мясокомбинат
- сырокопчёное колбасное изделие салями мясное. Колбаски «Презентти» высшего сорта.
Слуцкий уксусный завод
- уксус спиртовой для пищевых целей.
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