Госстандарт подвёл итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» — 2022. Лауреатами стали Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий мясокомбинат и Слуцкий уксусный завод.

Слуцкий сыродельный комбинат

Слуцк:

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сыр мягкий «Рикотта Campaniolla», 40%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр мягкий «Адыгейский», 40%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр «Грана Падано», 45%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр «PESTO», 45%, ТМ «Ясь Белоус».

Клецкий филиал:

масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, ТМ «Клецкая крыначка»;

масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, ТМ «Клецкая крыначка»;

творог «Классический», обезжиренный, ТМ «Клецкая крыначка»;

творог «Классический», 9%, ТМ «Клецкая крыначка»;

творог «Классический», 5%, ТМ «Ясь Белоус».

Любанский филиал:

сыр «Гройцер» зрелый, 50%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр «Старый Амстердам» выдержанный, 45%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр «Грювер особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус».

Копыльский филиал:

сыр «Российский особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр «Белорусское золото», 50%, ТМ «Complimilk»;

сыр «Белоозерский» 45%, ТМ, «Ясь Белоус»;

сыр «Копыльское золото», 50%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр «Вингенштейнский», 45%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр «Пани Коханку» с лепестками сафлора, 45%, ТМ «Ясь Белоус»;

сыр «Харальд» с семенами чиа, 45%, ТМ «Ясь Белоус».

Стародорожский производственный участок:

мороженое пломбир с ароматом ванили с добавкой «Клубника» в вафельном стаканчике, 12%, ТМ «Нежная королева»;

мороженое «Ленинградское» пломбир с ароматом ванили в глазури какаосодержащей, 12%, ТМ «Нежная королева»;

масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, ТМ «Ясь Белоус».

Солигорский филиал:

масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, ТМ «Ясь Белоус»;

сметана, 20%, ТМ «Ясь Белоус»;

творог, 11% ТМ «Ясь Белоус»;

паста творожная пастеризованная «Покровская» с курагой, 5%, ТМ «Complimilk».

Слуцкий мясокомбинат

сырокопчёное колбасное изделие салями мясное. Колбаски «Презентти» высшего сорта.

Слуцкий уксусный завод

уксус спиртовой для пищевых целей.

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