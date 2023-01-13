Я живу в Слуцке 50 лет, очень люблю его. Здесь живут мои дети и внуки. И я не могу оставаться равнодушной к родному городу.

Вот Дом культуры отремонтировали — это хорошо. Но там висели часы. Всегда, когда ко мне приезжали друзья и родственники из других мест, они говорили: «О! У вас часы! И идут!». А теперь они исчезли. Куда они делись? Почему не сообщают — вернут ли их на место после ремонта?

Ведь такие объекты, как городские часы или здание «Вежи», придавали индивидуальность центру нашего города. Люди фотографировались на память в этих местах. А сейчас приезжие сравнивают здание «Виталюра» с коробкой из-под обуви.

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Помню, какое разочарование после «Дажынак-2005» было с площадью, и фонтаны уничтожили, их ведь было в городе четыре, а восстановили только один. Индивидуальные приметы города исчезают. Хоть бы часы вернули. Если уж совсем нет денег, то объявили бы сбор. Я бы со своей пенсии пожертвовала рублей 20-30, может, и другие. Пусть часы повесят.

Радует, конечно, как красиво окрасили Дом творчества и часовню на берегу поставили вместо бани. Хорошо, что сохранили памятник Ленину — это тоже наша история. Старинное здание музея отреставрировали — отлично! Но часы надо вернуть. А то всё делается каким-то стандартным, исчезает индивидуальный облик. А так хочется, чтобы Слуцк сохранил что-то, что отличает его от других городов.

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