Во время очередной поездки по деревням Слуцкого района «Кур’ер» сфотографировал два памятника, которые находятся недалеко от Весеи и Калиты. На обоих мемориалах выломаны и отсутствуют части чугунного забора. В Весее на земле лежат искорёженные фрагменты.

Спросили у жителей Весеи, что они знают об этом.

Почтальон рассказала: «Это уже года два так. Кто это сделал, неизвестно. Милиция приезжала. Но ничего больше не слышно».

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Ещё одна прохожая ответила: «Я не знаю, кто это так разрушил ограду. Мы, жители, думали, что это так и нужно. Может, это ремонт такой. Наверное, сельсовет знает, зачем и кто это сделал. Школьники сюда приходят, убирают. Территория памятника досмотрена».

Женщина, которая представилась школьной техничкой, сказала: «Я не знаю про эту проблему. В ту сторону не хожу». Ещё один молодой мужчина тоже ничего не смог сказать о сломанной ограде.

«Слуцкий край» сообщил, что ОАО «Весейский покров» уже закупило новое ограждение для памятника в Весее, а Слуцкий РОВД провёл проверку по фактам кражи заборов. Виновные, когда их установят, будут привлечены к административной ответственности.

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