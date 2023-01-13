Сдаются в аренду торговые площади до 100 кв. м. в магазине «Идея» по адресу: г. Слуцк, ул. Солигорская, 2А.

Телефон: +375 (29) 651 58 29.

ООО «Сервис Пак» УНП 101117856

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