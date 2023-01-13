О новой дате сообщил Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома, когда открывал областной музей образования.

«В областную инвестиционную программу заложено строительство дошкольного учреждения в Слуцке. Она будет реализована в 23-24 годах. То есть в 2024 году в Слуцке появится новый современный детский сад-начальная школа», — сказал он.

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Напомним, что по генплану города начальная школа с детским садом рассчитана на 160 учащихся и 120 дошкольников. Тогда планировалось, что сдача в эксплуатацию будет в 2022 году.

В марте 2022 года сообщалось, что проект нового учреждения образования хотят включить в инвестиционную программу на 2023 год.

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