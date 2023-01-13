Отключение связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат электричество

В понедельник, 16 января, с 9.00 до 15.00 у потребителей по адресам:

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улица Любанская №21-53 (нечётные);

улица Добрянка №1-39;

улица Листопадовская №2-41;

улица Успольская №1-27;

улица Добросельская №30.

Во вторник, 17 января, с 9.00 до 15.00 у потребителей по адресам:

улица Светлая №1-9 (нечётные);

улица Солнечная №1-5;

улица Заводская №1, 2, 4-20, 22;

улица Копыльская №63, 67, 69, 71.

В среду, 18 января, с 9.00 до 15.00 у потребителей по адресам:

улица Надречная №1-20;

улица Старые Лучники 2-34 (чётные), 29.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 7 10 16.