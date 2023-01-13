Отключение связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат электричество
В понедельник, 16 января, с 9.00 до 15.00 у потребителей по адресам:
- улица Любанская №21-53 (нечётные);
- улица Добрянка №1-39;
- улица Листопадовская №2-41;
- улица Успольская №1-27;
- улица Добросельская №30.
Во вторник, 17 января, с 9.00 до 15.00 у потребителей по адресам:
- улица Светлая №1-9 (нечётные);
- улица Солнечная №1-5;
- улица Заводская №1, 2, 4-20, 22;
- улица Копыльская №63, 67, 69, 71.
В среду, 18 января, с 9.00 до 15.00 у потребителей по адресам:
- улица Надречная №1-20;
- улица Старые Лучники 2-34 (чётные), 29.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 7 10 16.
Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причинённые неудобства.