Слуцкому государственному медицинскому колледжу присвоили имя Сергея Ивановича Шкляревского, одного из самых известных фельдшеров Беларуси, почётного гражданина Слуцкого района и Минской области.

Сергей Иванович родился 9 июля 1928 года в деревне Серяги Слуцкого района. С июня 1950-го работал в должности заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом. В свои 92 года он обходил жителей деревни, осматривал их и помогал. Принимал роды у нескольких поколений сельчан. Знал, кто чем болеет и кто как живёт. Его работа была отмечена двумя орденами Ленина, Почётной грамотой Верховного Совета БССР, медалью «Серп и Молот». Сергею Ивановичу также было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 2006 году «Беларусьфильм» снял о нём фильм «Доктор из Покрашево». Непрерывный стаж работы легенды белорусской медицины — 70 лет. Сергей Шкляревский ушёл из жизни в 2021 году.

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СПРАВКА. Колледж обучает следующим специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-диагностическое дело», «Зуболечебное дело». Функционирует более 30 кабинетов и лабораторий. Колледж (ранее Слуцкое медицинское училище) основан в 1963 году. Главный корпус учебного заведения — это бывшая духовная семинария, памятник архитектуры позднего классицизма. В 2011 году введено в строй благоустроенное общежитие, рассчитанное на 230 койко-мест.