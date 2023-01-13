Как в Солигорске реконструируют автовокзал. Фото

В Солигорске началась реконструкция автовокзала. Строительно-монтажные работы стройтрест № 3 будет осуществлять в условиях эксплуатируемого здания авто- и железнодорожного вокзалов.

Реконструкция пройдёт в две очереди, пишет shahter.by. Строители работают по индивидуальному проекту.

Первая очередь

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На первой очереди строители заменят участки сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, демонтаж существующей лестницы и устройство новой и многое другое. Завершить эти работы строители планируют весной 2023 года.

Вторая очередь

Во вторую очередь будет произведена реконструкция здания автовокзала без увеличения существующей этажности. Предусмотрены: замена покрытия привокзальной площади, устройство пешеходных дорожек и парковок, ремонт наружных лестниц и пандусов, замена кровли, окон, витражей, дверей (авто- и железнодорожного вокзалов) и многое другое. В башне предусмотрено наружное освещение, замена кровли, установка многофункционального табло (часы, дата, температура воздуха) с четырёх сторон. В пристроенном к башне кафе строители переделают крыльцо, полы, стены, потолки. О сроках выполнения работ второй очереди станет известно по завершении экспертизы строительного проекта второй очереди.

Требованиями к проектной документации предлагается предусмотреть установку инновационных систем по продаже билетов в здании автовокзала и на платформах, изменение навесов на площадке высадки и посадки пассажиров, велопарковки для временного хранения велосипедов. Сформировать современный архитектурный силуэт планируется за счёт использования различных по фактуре и формату отделочных материалов, конструктивных систем отделки фасадов.

Реконструкция позволит обеспечить расчётное отправление 500 пассажиров в сутки с вместимостью зала ожидания на 50 посадочных мест. В составе помещений вокзала предусмотрено сохранить существующие торговые, развлекательные помещения, кафе (кафе «Мята», батутный парк «Высота», буфет первого этажа в проходе). Общая площадь реконструируемых помещений автовокзала составит 3735,96 кубометра.

Источником финансирования реконструкции определены средства областного бюджета по инвестиционной программе на 2022 – 2024 годы.