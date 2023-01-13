С февраля единый налог для слуцких ИП, торгующих продтоварами, увеличивается в 2 раза. Для тех, кто торгует непродовольственными товарами, она вырастает в 3 раза. Увеличились и ставки для физлиц (самозанятых и ремесленников).

Публикуем ставки единого налога, которые будут актуальны в этом году.

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Индивидуальные предприниматели

Вид деятельности Ставки единого налога за месяц, рублей Слуцк, Солигорск Копыль, Любань, Старые Дороги ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий 272 214 предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) 303 269 розничная торговля товарами: • хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция 282 234 • овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград 372 274 • иные продовольственные товары (за исключением пивных и алкогольных напитков) 468 438 • иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям, автомототранспортных средств, одежды из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковров и ковровых изделий, сложных бытовых электротоваров) 639 579

Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Беларуси

Вид деятельности Ставки единого налога за месяц, рублей Слуцк, Солигорск Копыль, Любань, Старые Дороги реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) 84 79 реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) 132 130 реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции 64 49 видеосъемка событий 426 316 деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой 404 294 деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность 286 220 деятельность по письменному и устному переводу 143 110 деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения 404 294 кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора 50 44 музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий 404 294 нанесение аквагрима 272 220 настройка, ремонт музыкальных инструментов 208 126 оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота 39 33 парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру 212 123 предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста 78 66 предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) 296 263 производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви 171 87 работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий 414 210 разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техобслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере 518 263 распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 30 21 ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели 188 105 ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем 153 92 ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий 180 155 репетиторство, услуги учителя-дефектолога 146 116 сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей 228 140 стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги 100 88 упаковка товаров, предоставленных потребителем 158 140 услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных 78 66 уход за взрослыми и детьми 75 66 фотосъемка, изготовление фотографий 368 294 чистка и уборка жилых помещений 252 220 штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов 371 213 ландшафтное проектирование 444 224 курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов) 190 136 чистка салонов транспортных средств 260 234 содержание могил и уход за ними 108 94 аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее) 172 150 разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства 306 273