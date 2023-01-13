|
|Слуцк, Солигорск
|Копыль, Любань, Старые Дороги
|реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки)
|84
|79
|реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков)
|132
|130
|реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции
|64
|49
|видеосъемка событий
|426
|316
|деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой
|404
|294
|деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность
|286
|220
|деятельность по письменному и устному переводу
|143
|110
|деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения
|404
|294
|кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора
|50
|44
|музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий
|404
|294
|нанесение аквагрима
|272
|220
|настройка, ремонт музыкальных инструментов
|208
|126
|оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота
|39
|33
|парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру
|212
|123
|предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста
|78
|66
|предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу)
|296
|263
|производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви
|171
|87
|работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий
|414
|210
|разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техобслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере
|518
|263
|распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов
|30
|21
|ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели
|188
|105
|ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем
|153
|92
|ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий
|180
|155
|репетиторство, услуги учителя-дефектолога
|146
|116
|сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей
|228
|140
|стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги
|100
|88
|упаковка товаров, предоставленных потребителем
|158
|140
|услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных
|78
|66
|уход за взрослыми и детьми
|75
|66
|фотосъемка, изготовление фотографий
|368
|294
|чистка и уборка жилых помещений
|252
|220
|штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов
|371
|213
|ландшафтное проектирование
|444
|224
|курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов)
|190
|136
|чистка салонов транспортных средств
|260
|234
|содержание могил и уход за ними
|108
|94
|аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее)
|172
|150
|разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства
|306
|273