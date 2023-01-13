В 2-3 раза выше, чем раньше. Полная таблица ставок единого налога в 2023 году для ИП и физлиц

Отдел новостей
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На Слуцком рынке волны плещутся о берега. Фотофакт

С февраля единый налог для слуцких ИП, торгующих продтоварами, увеличивается в 2 раза. Для тех, кто торгует непродовольственными товарами, она вырастает в 3 раза. Увеличились и ставки для физлиц (самозанятых и ремесленников).

Публикуем ставки единого налога, которые будут актуальны в этом году.

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Индивидуальные предприниматели

Вид деятельности Ставки единого налога за месяц, рублей
Слуцк, Солигорск Копыль, Любань, Старые Дороги
ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий 272 214
предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) 303 269
розничная торговля товарами:
• хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция 282 234
• овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград 372 274
• иные продовольственные товары (за исключением пивных и алкогольных напитков) 468 438
• иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям, автомототранспортных средств, одежды из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковров и ковровых изделий, сложных бытовых электротоваров) 639 579

Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Беларуси

Вид деятельности Ставки единого налога за месяц, рублей
Слуцк, Солигорск Копыль, Любань, Старые Дороги
реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) 84 79
реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) 132 130
реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции 64 49
видеосъемка событий 426 316
деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой 404 294
деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность 286 220
деятельность по письменному и устному переводу 143 110
деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения 404 294
кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора 50 44
музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий 404 294
нанесение аквагрима 272 220
настройка, ремонт музыкальных инструментов 208 126
оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота 39 33
парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру 212 123
предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста 78 66
предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) 296 263
производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви 171 87
работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий 414 210
разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техобслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере 518 263
распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 30 21
ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели 188 105
ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем 153 92
ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий 180 155
репетиторство, услуги учителя-дефектолога 146 116
сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей 228 140
стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги 100 88
упаковка товаров, предоставленных потребителем 158 140
услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных 78 66
уход за взрослыми и детьми 75 66
фотосъемка, изготовление фотографий 368 294
чистка и уборка жилых помещений 252 220
штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов 371 213
ландшафтное проектирование 444 224
курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов) 190 136
чистка салонов транспортных средств 260 234
содержание могил и уход за ними 108 94
аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее) 172 150
разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства 306 273

 

В тему: Подоходный или единый? Какой из выросших налогов выберут ИП из Слуцка (что говорят на рынке)