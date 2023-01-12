Валентин Романович позвонил в «Кур’ер» и отметил материал о поездке за северным сиянием, который ему очень понравился, и рассказал свою историю, связанную с Заполярьем.

«Супруга вот привезла из города новогодний номер «Кур’ера». Очень понравилась публикация про поездку случчан в Мурманск, — сказал Валентин. — У меня сегодня семейный праздник. Наша семья создана 11 января 1969 года, а в штампе в паспорте стоит «Кандалакша», считай, рядом с Мурманском.

Вспоминаю времена пребывания там с особой теплотой и симпатией к столице Арктики, с незабываемым северным сиянием. В сильный мороз, вспоминаю, была возможность наблюдать его даже раз 5-6 в месяц. Прекрасная площадь «5-ти углов». Там всё уникально и всё необычно.

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Помню, летом с супругой даже в час ночи ходили за … грибами. А зимой и в 6 часов вечера уже не заставишь себя пойти в гости – «глубокая» ночь же на дворе.

Конечно, увидеть северное сияние – это большая удача. Большой молодец автор материала Алексей, что сделал такой подарок супруге и себе. А заодно и нам, читателям».