В соответствии со статьёй №24 Закона Республики Беларусь «Об оружии» гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, собственниками которых они не являются.

Такое оружие надлежит немедленно сдать в органы внутренних дел.

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Согласно действующему законодательству, граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Граждане, желающие получить разъяснение по обороту оружия и боеприпасов, добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, могут обратиться по телефону 5-26-32 в разрешительную систему Слуцкого РОВД или по телефону 102.