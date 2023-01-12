Во время беседы с корреспондентом «Кур’ера» на рынке предприниматели рассказали, что сейчас они смотрят на изменения закона и думают, как им работать дальше.

А в печатном номере мы сделали полный разбор, что меняется в бизнесе, и полную таблицу ставок единого налога для ИП и физлиц. Свежий номер газеты «Кур’ер» от 12 января уже в продаже!

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