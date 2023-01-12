В четверг, 12 января, в Слуцке пройдёт торжественное мероприятие для педагогов, приуроченное к 85-летию образования Минской области.

В Слуцкой гимназии № 1, которая недавно отметила свой 405-летний юбилей, состоится открытие областного музея «Образование Минщины». Там же будут чествовать ветеранов педагогического труда. Начало мероприятия в 12.00.

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В празднике примут участие руководители Минского облисполкома, главного управления по образованию Миноблисполкома, начальники управлений по образованию, спорту и туризму из всех районов Минской области и города Жодино, более 80 ветеранов педагогического труда центрального региона.

РАНЕЕ. В Слуцкой гимназии №1 откроют новый музей. Как он будет выглядеть (иллюстрации проекта).

Дополнено в 12.39.

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