В четверг, 12 января, в гимназии №1 торжественно открыли музей «Образование Минщины». Посмотрите, как это было.

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область
Фотографии: Глеб Рулёв

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

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Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область
Право открыть областной музей «Образование Минщины» в гимназии №1 и перерезать символическую ленту предоставлено Николаю Башко, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома, Геннадию Волнистому, сыну Евгения Волнистого, заведующего отделом народного образования Минского облисполкома (с 1974 по 1987 годы), Викентию Иванчику, ветерану педагогического труда, председателю Минского областного Совета ветеранов педагогического труда

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область
Учащиеся-экскурсоводы провели экскурсию для гостей праздника

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область
Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

Слуцк, гимназия №1, образование, музей, образования, областной, Минская область

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