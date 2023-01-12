В четверг, 12 января, в гимназии №1 торжественно открыли музей «Образование Минщины». Посмотрите, как это было.

Реклама

Ранее

Приедет большая делегация. Сегодня в Слуцке открывается областной музей образования

областной музей образования В Слуцкой гимназии №1 откроют новый музей. Как он будет выглядеть (иллюстрации проекта)

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб в месяц!