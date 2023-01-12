С 1 января 2023 года минимальная заработная плата составляет 554 рубля, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.
По сравнению с январём 2022 года, она увеличилась на 97 рублей, или на 21,2%.
Минимальная зарплата применяется как низшая граница оплаты труда для всех работников, заключивших трудовой договор. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.
СПРАВКА. Минимальная зарплата — это минимум, который должен платить наниматель работнику, если он трудится на ставку и выполняет свои обязанности в полном объёме.