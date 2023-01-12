История с ДТП, которое произошло во дворе дома №8 по улице Строителей, длится уже полтора года.

В начале июля 2021 года в «Кур’ер» обратилась случчанка Марина Канапацкая. Она рассказала, что её сосед преднамеренно поцарапал дверями её припаркованное авто, а потом два раза в него врезался. Происшествие попало на видео.

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В декабре 2021 года Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по факту повреждения машины по части 1 статьи 218 УК РБ (умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Тогда ущерб, причинённый Марине Канапацкой, оценили в более 40 базовых величин.

В этом году 11 января Марина пошла на приём граждан, который проводила Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов, пишет «Минская правда». Случчанка рассказала, что «следствие не принимает заявление, но у неё есть видеозаписи с камер видеонаблюдения на доме».

«Мой сосед 5 раз за день побил мне машину во дворе. Там были сильные сколы и царапины, — говорит случчанка. — Мы решили оформить европротокол, чтобы он платил не из своего кармана, а по страховке. Но это оказался не страховой случай. Сосед вышел из себя и умышленно начал отъезжать и врезаться в машину в порыве агрессии. Полтора года он отказывается платить за ремонт. Сейчас этот человек ходит и плюёт в нашу сторону, утверждая, что ему за это ничего не будет. Хотя подтверждено, что ущерб принесён в размере 40 базовых величин».

Наталья Якубицкая обратилась к председателю Слуцкого районного Совета депутатов и сообщила заявительнице, что ей окажут содействие в решении этого вопроса.

Дополнено в 11.58.

Как рассказала «Кур’еру» Марина Канапацкая, вчера, 11 января, открыли уголовное дело.

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