В Слуцке продолжается цикл лекций, которые читают историки, краеведы, священники, при содействии Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер».

Вчера, 11 января, для слушателей занятие провёл настоятель храма «Целительница» отец Александр (Шкляревский).

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Он продолжил разбор и разъяснение «Символа Веры». Священник кратко изложил основные догматы Церкви. Основное внимание уделил догмату о Троице — Бог един в трёх лицах (ипостасях):

Бог Отец является творцом всего сущего (видимого и невидимого);

Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца;

Бог Дух Святой исходит от Бога Отца.

Для понимания троичности Бога он привёл сравнение с Солнцем. Мы его наблюдаем как объект; видим лучи от него; ощущаем тепло.

Главное, по его мнению, наша вера, которая совершает чудеса наяву. «Бог — источник творческих сил!» — считает отец Александр.