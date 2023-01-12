В 2022 году в Германии установили 90 рекордов

Выше, быстрее, дальше — многие мечтают установить рекорды. Некоторым даже это удаётся. Институт звукозаписи сейчас подводит итоги.



В 2022 году немцы снова сделали многое для установления мировых рекордов. 90 из них были сертифицированы в Германии за последние месяцы, сказал Олаф Кухенбекер, главный судья Института звукозаписи Германии, агентству немецкой прессы в Берлине. Это также рекордный показатель за всю историю. В прошлом году, по его словам, было зарегистрировано 80 случаев, а в первый пандемический год 2020 года — целых 89. По данным Кухенбекера, в 2019 году было подтверждено 75.

«Это показывает, что стремление к установлению рекордов неистребимо, — сказал судья рекордов, — несмотря на пандемию коронавируса. Она создала новые рекордные категории». Поскольку массовые мероприятия были невозможны, немцы устанавливали рекорды и без зрителей, например, в марафонском беге со стволом дерева на плече.

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В завершившемся году, например, башня в Гау-Вайнхайме в земле Рейнланд-Пфальц вошла в книгу рекордов как самая наклоняющаяся башня в мире. Наклон составляет 5,4277 градуса.

В Гамбурге мужчина разбил локтем 113 полных банок пива за 60 секунд.

Барабанщик из Киля вращал барабанные палочки вокруг пальцев 105 раз в минуту.

В Нижней Саксонии дуэт также смог заменить шины трактора всего за 3 минуты и 16 секунд.

По статистике, институт в Гамбурге ежедневно получает запрос с идеей. «Не всё, что приходит к нам в виде запросов, принимается как новая категория записей», — сказал судья. Институт рекордов Германии считается немецкоязычным эквивалентом Книги рекордов Гиннесса.

Сколько рекордных попыток провалилось? По словам Кухенбекера, их всего несколько. «Когда мы приезжаем на место в качестве судей, люди достаточно хорошо подготовлены. Они не хотят опозориться дважды», — сказал он, имея в виду факт присутствия публики или СМИ.