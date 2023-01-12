В 2022 году в Германии установили 90 рекордов

По материалам aussiedlerbote.de
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Выше, быстрее, дальше — многие мечтают установить рекорды. Некоторым даже это удаётся. Институт звукозаписи сейчас подводит итоги.


В 2022 году немцы снова сделали многое для установления мировых рекордов. 90 из них были сертифицированы в Германии за последние месяцы, сказал Олаф Кухенбекер, главный судья Института звукозаписи Германии, агентству немецкой прессы в Берлине. Это также рекордный показатель за всю историю. В прошлом году, по его словам, было зарегистрировано 80 случаев, а в первый пандемический год 2020 года — целых 89. По данным Кухенбекера, в 2019 году было подтверждено 75.

«Это показывает, что стремление к установлению рекордов неистребимо, — сказал судья рекордов, — несмотря на пандемию коронавируса. Она создала новые рекордные категории». Поскольку массовые мероприятия были невозможны, немцы устанавливали рекорды и без зрителей, например, в марафонском беге со стволом дерева на плече.

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В завершившемся году, например, башня в Гау-Вайнхайме в земле Рейнланд-Пфальц вошла в книгу рекордов как самая наклоняющаяся башня в мире. Наклон составляет 5,4277 градуса.

рекорды, Германия
«Железный» локоть. Мухамед Кахриманович из Гамбурга разбивает пивные банки, держа в руке куриное яйцо. Разбив локтем 113 полных банок с пивом, он продемонстрировал яйцо — оно было целым.  Фото с сайта rekord-institut.org

В Гамбурге мужчина разбил локтем 113 полных банок пива за 60 секунд.

Барабанщик из Киля вращал барабанные палочки вокруг пальцев 105 раз в минуту.

рекорды, Германия
Виртуоз-барабанщик. Бастиан Грегор получил свой сертификат рекорда RID за новый мировой рекорд по «наибольшему количеству вращений барабанной палочки за одну минуту». А именно — за 105. Фото с сайта rekord-institut.org

В Нижней Саксонии дуэт также смог заменить шины трактора всего за 3 минуты и 16 секунд.

По статистике, институт в Гамбурге ежедневно получает запрос с идеей. «Не всё, что приходит к нам в виде запросов, принимается как новая категория записей», — сказал судья. Институт рекордов Германии считается немецкоязычным эквивалентом Книги рекордов Гиннесса.

рекорды, Германия
«Пивной» тяжеловес.  Оливер Штрюмпфель стал новым мировым рекордсменом по поднятию наполненных пивом кружек. Ему удалось перенести 29 кружек на 40 мет­ров. Их общий вес — около 70 кг.  Фото с сайта rekord-institut.org
рекорды, Германия
Гигант-овощевод. Патрик Тайхманн поставил мировой рекорд RID по «наибольшему количеству гигантских сортов овощей, выращенных в одном саду». Всего Патрик выращивает 33 различных сорта.  Фото с сайта rekord-institut.org

Сколько рекордных попыток провалилось? По словам Кухенбекера, их всего несколько. «Когда мы приезжаем на место в качестве судей, люди достаточно хорошо подготовлены. Они не хотят опозориться дважды», — сказал он, имея в виду факт присутствия публики или СМИ.