В конце декабря 2022 года крупные торговые сети и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подписали дополнительное соглашение о предоставлении социальной скидки. В 2023-м к программе лояльности присоединились 14 торговых сетей, сообщает БелТА.

Социальная скидка заработала в Беларуси год назад. Тогда в МАРТ заявили, что на скидку в 10% будут иметь право около 30% населения. Но воспользоваться ей могли только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц.

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В списке товаров остаются хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары.

К соглашению присоединились 14 торговых сетей (всего 17 субъектов хозяйствования). За день в одном магазине со скидкой можно купить продукты на сумму не более 339,83 рубля (это бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения).

За год белорусы получили 1,5 млн социальных карт и получили скидку в общей сложности на сумму 21,5 млн, говорят в управлении торговли и общественного питания МАРТ.

Напомним, что с конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в слуцких магазинах.