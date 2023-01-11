2022-й был Годом исторической памяти. Ехал мимо деревень Весея и Кучино, обратил внимание на состояние памятников Великой Отечественной войны. Первый — воинам-землякам, а второй — братская могила.

Какие-то воры разобрали часть ограждения вокруг памятников. Наверное, сдают на металлолом. Да и сами комплексы, наверное, по весне надо подправить, потому что между плитами проросла трава. И в целом облагородить территорию.

Реклама

Год исторической памяти прошёл, но это не значит, что мы должны забывать про героев войны.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».