В стране может появиться монумент в память о снесённых в соседних странах обелисках. Его предложили установить в Слуцке — культурной столице Беларуси этого года, пишет «Беларусь сегодня».

«Идёт война с памятниками. Их сносят чуть ли не в промышленных масштабах все кто ни попадя. И деятелям классической культуры, и героям войны. И тому, кто мало-мальски имеет русскую составляющую в своей деятельности. Не инициировать ли нам памятник снесённым памятникам? Чтобы продемонстрировать, что мы занимаем позицию сбережения, а не разрушения», — сказал Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь».

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Его идею поддержали представители общественных организаций — БРСМ, Белорусский союз женщин, Белорусский союз журналистов и другие.

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