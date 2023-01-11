В выходные впервые за зиму выбрались на каток, который залит на городском стадионе. Что наконец-то покатались — хорошо, но есть некоторые нюансы.

Выдача коньков и раздевалка находятся на первом этаже с бокового входа. Когда мы пришли, там было несколько человек. Я надеялась, что для женщин будут фигурные коньки, но подходящими оказались только хоккейные, на которых я ни разу не каталась.

По раздевалке совет — ни в коем случае не вставайте в коньках на кафель, а только на картон, который выложен возле скамеек и у входа. Девушка на моих глазах, не успев ступить на кафель, тут же упала — очень скользко!

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Сам каток был расчищен, играла музыка, настроение было хорошее. Но когда мы сделали первый круг, то поняли, что скользить с удовольствием по льду не придётся, а нужно внимательно смотреть под ноги. Примерно половина поверхности катка покрыта неровностями. Трудно сравнить, на что похоже — как застывшая рябь на воде или лопнувшие мелкие пузырьки. Другие, кто был на катке, тоже чертыхались, что лёд неровный.

Гладким оказался небольшой кусок с одной стороны, где мы и катались. Надеемся, что к следующим выходным рабочие исправят эти дефекты.

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