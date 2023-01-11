Люблю Новый год встречать с натуральной елью. В преддверии праздника наряжаю зелёную красавицу, которая создаёт особенную атмосферу в доме. Ставлю ёлку в ёмкость с водой, чтобы простояла до Крещения.

В середине января на еловых ветках появляются молодые побеги. Эти побеги использую для приготовления полезного для здоровья напитка, добавляя их в чай. Зелёные ветки тоже не нужно выбрасывать, можно использовать для отваров, а весной — для мульчирования почвы.

Как завариваю хвойный чай и в чём его польза

Готовлю напиток из еловых иголок и молодых побегов. Хвойные ветки нужно промыть, нарезать на мелкие кусочки. В чашку засыпаю столовую ложку ароматной смеси, заливаю кипятком, настаиваю 20 минут. После этого отвар процеживаю. Пью такой напиток утром. Можно в него добавить мёд (1/2 – 1/3 чайной ложки).

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В хвое ели в 6 раз больше витамина С, чем в лимоне и апельсине. В молодых хвойных побегах содержатся витамины А, В, полезные минералы — фосфор, натрий и кальций.

Напиток спасает от разных простудных заболеваний, помогает от хандры и плохого настроения. Особенно актуален хвойный чай в период простуд и гриппа.

В Сибири, где я долгое время жила, рекомендуют пить такой чай людям, у которых есть проблемы, связанные с мочевым пузырём и почками, и при таких заболеваниях, как бронхит, кашель, насморк. Хвойный чай помогает укрепить зубы и дёсны, повышает иммунитет, улучшает самочувствие.

Не рекомендуют принимать хвойный чай людям с различными хроническими заболеваниями без рекомендаций лечащего врача.

Как готовлю целебный отвар для ванны

Две горсти хвои заливаю одним литром крутого кипятка и варю в течение 10 минут, отвар процеживаю и вливаю в подготовленную ванну. Ванну нужно принимать в течение 15 минут, а область сердца должна находиться над водой. Температура воды +37-38 градусов. Наслаждаться процедурой рекомендуется через час после еды и за 1-1,5 часа до ночного сна. Такие ванны успокаивают нервную систему, снимают раздражение кожи.

Хвою сохраняю для мульчирования

Если у вас есть участок, на котором вы выращиваете овощи, фрукты, ягоды, цветы, соберите еловые лапки в пакет, сохраните их до весны. Хвойные иголки отлично подойдут для мульчирования. Например, если весной вы замульчируете собранным игольником грядки с клубникой, то убережёте ягоду от слизней, будете меньше времени тратить на прополку и полив. Кроме клубники, хвойным опадом можно мульчировать рододендроны, жимолость, гортензии, бруснику, розы, гиацинты, примулы, тюльпаны, астры, незабудки, шалфей.

Хвойные иголки могут закислить грунт, а привередливая голубика отлично растёт именно на кислых почвах. Подкисленный грунт предпочитает и гортензия. На щелочных почвах её сорта могут менять цвет. Можно вернуть краски гортензии с помощью хвойных иголок.

Хвоя перегнивает медленно, но если пропустить её через садовый измельчитель и добавить в компост слоями, то через 1,5-2 года вы получите отличное натуральное удобрение. Ускорить процесс помогут ЭМ-препараты (препараты с эффективными микроорганизмами). Для пересыпания слоёв использую также древесную золу, листья, грунт. Хвоя содержит эфирные масла, поэтому вредители в перегное не заведутся.

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