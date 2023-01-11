В редакцию «Кур’ера» читатели ежедневно присылают фотофакты. Одни из них отражают нашу жизнь или проблемы, другие — просто забавные или развлекательные. Смотрите, какие фото прислали жители Слуцка сегодня.

Случчанин Александр Большой обратил внимание, что на городских автобусах появились наклейки к 85-летию Минской области. Юбилей отмечается 15 января 2023 года.

Реклама

Он же заснял, что в магазинах продают не только фирменные упаковки с девятью яйцами, но и в стандартной пачке их может оказаться 9 штук.

Случчанин Сергей обратил внимание на непонятные «кучи» у входа на городской пляж. «А может, здесь прошёл слон?» — пошутил мужчина.

Кстати, через три часа после появления этого фотофакта на странице «Кур’ера» в ВК приехала техника, «кучи» убрали. Об этом нам сообщила жительница 11-го городка.

Один житель Слуцка подметил оригинальный домик для бесприютного кота на дереве возле жилого дома. А что — вполне ничего, похоже на кормушку для птиц, только побольше.

Случчанка Ольга предлагает угадать остановку через окно автотранспорта.

В эти дни после ледяного дождя случчане присылают фото тротуаров и дорог, покрытых льдом.

А вот кот случчанки Екатерины по-своему тоже любит «Кур’ер».

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, или в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.