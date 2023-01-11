Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 12 января.
Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!
- Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.
- Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).
Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:
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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов
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Чым жыве вёска Цалевічы і яе жыхары
У мінулым годзе «Кур’ер» наведаў больш за 50 вёсак нашага рэгіёна і пагутарыў з іх жыхарамі. Апошняй вандроўкай 2022 года стала паездка ў вёску Цалевічы Беліцкага сельсавета. Вось пра што распавялі яе жыхары.