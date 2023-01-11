Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 12 января.

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Щедрый вечер. Как колядовали в Слуцке

За 22 года деятельности «Кур’ера» в фотоархивах редакции сохранились сотни тысяч фотографий с различных мероприятий, праздников и событий. В канун Старого Нового года, который белорусы отмечают колядными походами, мы предлагаем вам вспомнить, как колядовали случчане в 2004-2014 годы.

Каким коллеги и пациенты запомнили Олега Лесникова

23 декабря 2022 года не стало Олега Лесникова, главного врача Слуцкой центральной районной больницы, который проработал в ней 34 года. Мы попросили коллег и пациентов Олега Григорьевича рассказать, каким они его запомнили.

Сухое молоко для кофемашин и лактоферрин

В этом году Слуцкий сыродельный комбинат планирует приступить к реализации инвестиционного проекта в Слуцке. Ещё один проект будет завершён на базе Копыльского молокозавода.

Подоходный или единый? Какой из выросших налогов выберут ИП из Слуцка

«Кур’ер» узнал у слуцких предпринимателей, как они приспосабливаются к новой «налоговой» реальности, какую систему налогообложения выбирают. Напомним, что с начала 2023 года заработал изменённый Налоговый кодекс. Теперь предпринимателям нужно выбрать, какой налог платить: единый (который вырос в 1,5-3 раза) или подоходный (который тоже вырос с 16% до 20%).

Как мы оформили паспорт дочке в 2,5 года

Мы с женой знали, что в 14 лет ребёнок должен иметь паспорт. Но, как оказалось, его можно получить раньше, причём бесплатно. Мы оформили дочери паспорт в два с половиной года. Расскажу, как это сделать и где может он пригодиться.

Віктар Савановіч: з роду выбранцаў

У недалёкіх ад Слуцка вёсках Агароднікі, Бранавічы, Варкавічы, Лучнікі, Падзер, Сярагі з XVII стагоддзя сяліліся ваенна-служылыя людзі. Абавязкам выбранцаў – так іх называлі – была служба ў слуцкім гарнізоне князёў Радзівілаў.

Чым жыве вёска Цалевічы і яе жыхары