В понедельник, 9 января, в Слуцке прошёл ледяной дождь, и тротуары покрылись толстой коркой льда. Это позволило случчанам покататься на коньках прямо на плитке.

Видео «Кур’еру» предоставил Владислав Бабич.

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По численному прогнозу Белгидромета, во вторник, 10 января, и ночью и утром в среду, 11 января, ожидаются снег и гололёд.

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