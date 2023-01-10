Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2003 и 2013 годах (в начале января).

2003 год

Что происходило в Слуцке 20 лет назад. Фото
Главные Дед Мороз и Снегурочка Слуцка в лице Сергея Ануфрейчика и Ирины Павлюченко
Что происходило в Слуцке 20 лет назад. Фото
Веселье в новогоднюю ночь
Что происходило в Слуцке 20 лет назад. Фото
Первенец года. Вероника Козел из деревни Середняки со своим сыном, который родился в новогоднюю ночь
Что происходило в Слуцке 20 лет назад. Фото
Первые жильцы нового социального приюта в Прощицах
Что происходило в Слуцке 20 лет назад. Фото
Капитаны снежной крепости
Что происходило в Слуцке 20 лет назад. Фото
В ночь на 3 января из-за короткого замыкания в трансформаторе в Слуцкой городской котельной на 2 часа был отключён насос высокого давления. Спасатели для выезда на чрезвычайные ситуации используют переоборудованный ими автомобиль освещения
Что происходило в Слуцке 20 лет назад. Фото
От мороза и голуби стали ручными. Канун рождественских праздников оказался необычно холодным. В Слуцком и Солигорском районах среднесуточная температура воздуха 6-7 января колебалась в пределах -23°C-27°C. В ночные и утренние часы температура воздуха опускалась до -32°C. Фото: Алесь Достанко

2013 год

Что происходило в Слуцке 10 лет назад. Фото
3 января. Первым ребёнком 2013 года стала девочка Яна, родившаяся в 6.10 утра. Мама ребёнка — Елена Володько, жительница деревни Большая Слива. Всего в первый день нового года в Слуцком роддоме на свет появилось 5 детей. Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке 10 лет назад. Фото
4 января. В этот день Дед Мороз от «Кур’ера» объехал детей, писавших ему письма в рамках акции газеты «Напиши письмо Деду Морозу». Фото: Наталья Жаврид

Что происходило в Слуцке 10 лет назад. Фото

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Что происходило в Слуцке 10 лет назад. Фото
7 января. Рождественский концерт в ГДК. Большинство выступавших на сцене – юные лауреаты областных, республиканских и международных премий. Фото: Оля Зингер

Что происходило в Слуцке 10 лет назад. Фото

Что происходило в Слуцке 10 лет назад. Фото
10 января. Случчанин Пётр Степанович на приёме у Инессы Клещук, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, который она вела в одном из кабинетов Слуцкого райисполкома. Во время приёма он интересовался вопросами депутатской деятельности, законотворчества и работы президента Беларуси. Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке 10 лет назад. Фото
Инесса Клещук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, во время беседы с избирателем