«Хотелось бы припомнить практически позабытый Домочадцев день, который отмечался раньше 10 января. Ещё его называли Рождественский мясоед, — написал Александр Шелехов. — Пусть это не красная дата, но в народе он в своё время почитался.

На Домочадцев день собиралась вся родня. Справедливо считалось, что если всё сделанное сегодня семьёй будет благословенно, то принесёт плоды в будущем. Это прекрасная древняя традиция – трудиться вместе и за стол садиться дружно! Ведь кровные узы дороже всех богатств. Не зря сохраняются и передаются из поколения в поколение такие установки: «Не надобен клад, если в семье лад» и «В родной семье и каша гуще».

В этот день нельзя было браниться и спорить, а все домашние хлопоты совершали сообща. Домочадцы собирались поужинать и пообщаться за угощением. Родителей сажали во главе стола, дарили им подарки: матери — платок, отцу — тёплые носки. Старшее поколение рассказывало поучительные истории и делилось жизненным опытом.

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В старину полагали, что на Домочадцев день исполняются все заветные семейные желания. Все вместе шли на «Красную горку», как правило, это была небольшая возвышенность или просто красивое место на окраине поселения. Там повязывали ленточки на деревьях с мыслями осуществления своих надежд. Подобная традиция существует во многих религиях, и её истоки нужно искать в седой древности. Но можно предположить, что таким образом человек пытался привязать себя к чистой энергии окружающей природы».

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