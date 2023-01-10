Право на принятие наследства возникает со дня смерти наследодателя. С этого момента наследники имеют право принять наследство или отказаться от него.

Принять наследство может как сам наследник, так и уполномоченный им представитель. Полномочия представителя на принятие наследства должно быть специально предусмотрено в доверенности.

За несовершенно­летних в возрасте до 14 лет от их имени принимают наследство их законные представители — родители (усыновители) или опекуны, а от имени недееспособного — его опекун.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство сами, но с письменного согласия своих законных представителей — родителей (усыновителей), опекунов.

Гражданин, дееспособность которого ограничена, принимает наследство сам, но с согласия попечителя.

Наследство нельзя принять под условием или с оговорками. Если наследник принял какую-либо часть наследства, то считается, что он принял всё причитающееся ему наследство, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Однако наследник может быть призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по закону и по завещанию). Тогда он вправе отказаться от наследования по одному из оснований в течение шести месяцев со дня открытия наследства либо принять наследство по всем основаниям.

Два пути принятия наследства

Предусмотрено два способа принятия наследства.

Путём подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Путём фактического вступления во владение или управлением наследственным имуществом.

Если наследник отказался наследовать

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

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Если право наследования возникает для других лиц (для наследников второй и других очередей), в случае отказа наследника от наследства, они могут принять наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока, а если эта часть срока менее трёх месяцев, то в течение трех месяцев.

Приведем пример. После смерти отца, умершего 02.03.2022, единственным наследником первой очереди является дочь, которая 02.08.2022 подала в нотариальную контору заявление об отказе от наследства. В данной ситуации у наследника второй очереди – брата наследодателя, возникает право наследования, и подать заявление в нотариальную контору он может в срок до 02.11.2022.

Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство до истечения трёх месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Приведем пример. После смерти отца, умершего 02.03.2022, единственным наследником первой очереди является дочь, которая в течение шести месяцев со дня открытия наследства не приняла наследство и не обратилась к нотариусу. В данной ситуации у наследника второй очереди – брата наследодателя, возникает право наследования, подать заявление в нотариальную контору он может с 03.09.2022 до 03.12.2022.

Какие документы нужны наследнику

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации наследодателя по месту жительства (при её отсутствии – месту пребывания) на день открытия наследства, а если оно неизвестно, – место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения основной части движимого имущества.

Документами, подтверждающими фактическое вступление во владение или управлением наследственным имуществом являются:

документ, содержащий информацию о проживании наследника на день открытия наследства либо в течение установленного законодательством срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем либо проживании в наследуемом жилом помещении (справка о месте жительства и составе семьи, справка о месте жительства, справка о последнем месте жительства наследодателя и составе его семьи на день смерти и другое);

справка о том, что в установленный законодательством для принятия наследства срок наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его сохранению, обрабатывал земельный участок, производил текущий ремонт и т.д.;

документ, подтверждающий производство расходов на содержание имущества;

копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта принятия наследства;

иные документы, подтверждающие фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом.

При этом перечень действий наследника, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, не является исчерпывающим. Нотариус, принимая документы наследника, оценивает их с точки зрения правовых последствий.