Минздрав разработал новые подходы к диспансеризации населения — все манипуляции можно пройти за день, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в среднем через кабинет диспансеризации в каждом учреждении здравоохранения ежедневно проходят от 35 человек.

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Как будет проходить диспансеризация

В каждой больнице должен быть открыт как минимум один кабинет диспансеризации. Количество зависит от численности населения.

Есть два варианта:

можно записаться в кабинет самому, например, через регистратуру поликлиники, колл-центр, онлайн-запись на сайте учреждения здравоохранения; пройти медицинский осмотр предложит медицинский работник во время посещения пациентом больницы.

Начинается диспансеризация с заполнения анкеты. Там есть вопросы, которые помогут медику выявить факторы риска развития заболевания. Всего их четыре: фактор риска развития онкологических заболеваний, фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, фактор риска развития хронической обструктивной болезни лёгких и сахарного диабета.

При правильном ведении пациента часть этих заболеваний можно избежать либо выявить на раннем этапе и подобрать нужное лечение.

Анализируя ответы в анкете, медицинский работник назначит и проведёт лабораторные исследования. Кроме того, в этом же кабинете:

измерят внутриглазное давление (людям старше 40 лет), артериальное давление, вес, рост;

просчитают индекс массы тела;

осмотрят полость рта;

сделают ЭКГ.

Затем пациенту предложат удобное время для записи на приём к врачу общей практики, чтобы тот подобрал лечение по тому или иному заболеванию либо направил на дополнительные диагностические исследования.

Пациент может заполнить анкету сам на едином портале электронных услуг НЦЭУ. Но только при условии, если у него есть электронная цифровая подпись и биометрический паспорт.

Дубликат анкеты поступает в учреждение здравоохранения: медработники, ответственные за диспансеризацию, будут каждый день анализировать и обзванивать пациентов для согласования даты проведения диспансеризации, удобной для пациента.

Кто может пройти диспансеризацию

Диспансеризацию может пройти каждый человек, даже при наличии хронического заболевания. Пациенты в возрасте 18-39 лет могут проходить обследование раз в три года, а старше 40 лет — раз в год. В зависимости от факторов риска и возраста также определяются лабораторные и диагностические исследования.

Например, анализ кала на скрытую кровь проводится один раз в два года пациентам в возрасте 50-60 лет, определение простатспецифического антигена — раз в два года людям в возрасте 45-65 лет. Рентгено-флюорографическое исследование лицам до 39 лет 1 раз в 3 года, а пациенты старше 40 лет — раз в два года, группа высокого риска будет проходить ежегодно.

Для прохождения диспансеризации — оплачиваемый выходной

После проведения диспансеризации медработник выдаст выписку из медицинских документов по форме и в порядке, установленных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. N 92, где будет указано, что пациент прошёл диспансеризацию. Это является основанием для предоставления работодателем оплачиваемого выходного дня.

Чем отличается обязательный медосмотр от диспансеризации

Обязательный медицинский осмотр — это более узкое направление, которое решает вопрос годности (негодности) к выполнению отдельных видов работ.

Обязательный медицинский осмотр проходят люди, чей труд связан с вредными и (или) опасными условиями труда. Она проводится медкомиссиями по проведению обязательных и очередных медосмотров в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения, больничных организациях, медчастях и так далее.

Диспансеризация — более широкое направление, которое даст возможность выявить заболевание на ранних этапах.

РАНЕЕ. В Слуцкой поликлинике открылся кабинет диспансеризации.