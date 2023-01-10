сообщает Sputnik. Минский городской суд 9 января начал рассматривать уголовное дело в отношении пяти бывших сотрудниц «ТУТ БАЙ МЕДИА»,Sputnik.

Суд проходит в закрытом режиме. Среди обвиняемых пять человек –

директор Людмила Чекина,

главред Марина Золотова,

редактор экономики и политики Ольга Лойко,

корреспондент Елена Толкачева

и юрисконсульт Екатерина Ткаченко.

Четыре из пяти обвиняемых (кроме Ткаченко) внесены в террористический список КГБ Беларуси. На суд под конвоем были доставлены Золотова и Чекина. Они находятся в СИЗО с мая 2021 года. Суд проходит за закрытыми дверями. Лойко, Толкачева и Ткаченко, которые находились под поручительством, не явились в суд. Телеканал СТВ сообщил, что они уехали из Беларуси и объявлены в розыск.

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В деле фигурируют несколько статей Уголовного кодекса – в частности, за призывы к санкциям, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни; уклонение от уплаты налогов.

Из материалов дела следует, что компания «ТУТ БАЙ», будучи резидентом Парка высоких технологий, имела ряд налоговых льгот. Также в деле сообщается, что сервис kupi.tut.bу не был собственной разработкой ООО, а для его работы использовалось программное обеспечение другой фирмы.

Утверждается, что компания создала теневую фирму, которая занималась разработкой, изготовлением и размещением рекламы в интернете, которая была несовместима с резидентством в Парке высоких технологий. Это значит, что не было оснований для налоговых льгот. Из-за этого, по версии обвинения, в 2019-2021 годах бюджет недополучил три миллиона рублей.

Также отмечается, что Чекина, Золотова, Лойко и Толкачева имели отношение к публикациям в 2020-2021 годах на ресурсе tut.by и связанных с ним аккаунтах в соцсетях, содержащих «заведомо позитивную оценку о действиях оппозиции».

СПРАВКА. «ТУТ БАЙ МЕДИА» — компания, которой принадлежал портал tut.by, который был самым крупным в Беларуси информационно-сервисным ресурсом (62,58 % охвата в стране, более 3 млн пользователей). В 2021 году в офисах компании и квартирах некоторых её сотрудников прошли обыски, часть работников была арестована. Все офисы после обысков были опечатаны, компанию лишили доступа к собственным серверам. Портал был заблокирован и признан экстремистским. В 2022 году компания «ТУТ БАЙ МЕДИА» была признана экстремистской организацией. Суд постановил ликвидировать общество и запретить использование символики и атрибутики издания.