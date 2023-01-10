Office Life сообщает, что с 22 января в Беларуси меняются правила торговли. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном интернет-портале.

Комиссионная торговля автомобилями

Комиссионеры будут обязаны незамедлительно сообщать по телефону в ОВД о случаях выявления при приёме автотранспорта на комиссию явных признаков изменения, уничтожения идентификационного (заводского, серийного) номера либо случаях его отсутствия или несоответствия представленным документам. Это касается самих ТС, прицепов, самоходных машин, двигателей, кузовов, кабин, шасси, рам к ним.

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В договоре о приёмке автотранспорта на комиссию нужно будет указывать информацию об отсутствии сведений об ограничении (обременении) и запретов на совершение сделок с транспортным средством, в том числе о том, что транспортное средство никому не подарено, не продано, не заложено, не передано в аренду, на него не наложен арест, судебного спора по нему не имеется, свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.

Торговля госсимволикой и алкоголем

Не допускается выкладка алкогольных напитков в месте проведения расчётов с покупателями, а также на (в) торговом оборудовании, непосредственно прилегающем к нему. Исключение сделано для алкомаркетов, duty free, небольших магазинов площадью до 400 кв. м, сельских магазинов, автомагазинов и общепита.

Магазины обязали выкладывать товары, содержащие изображение государственных символов Беларуси, так, чтобы их можно было визуально отделить от других товаров, и сопровождать надписью «Государственные символы Республики Беларусь».

Меню в общепите

В меню заведений общепита должны содержаться: наименование, количество (порция), цена за порцию продукции общественного питания и (или) товара, страна происхождения товаров.

Меню может быть размещено на бумажном или ином визуально доступном носителе информации, в том числе с электронным отображением информации, использованием грифельных досок, стендов, световых табло, иных ресурсов, а также в интернете.

Торговля на рынке

Определён перечень товаров, запрещённых к продаже на территории рынка. Всего в перечне 42 позиции, которые охватывают очень большой спектр товаров.

Нельзя продавать на рынках в принципе:

алкоголь;

разрезанные арбузы и дыни, если они не упакованы;

не доведённые до кулинарной готовности мясные продукты;

семена мака;

сборное непастеризованное молоко;

уксус;

краснокнижных животных;

газовую аппаратуру б/у без заключения газовщиков;

бельё со штампами госорганизаций;

госнаграды и бланки;

драгоценные металлы и камни;

шкуры зверей без маркировки;

товары, изъятые из оборота.

На торговых местах нельзя продавать бытовую технику, эротическую продукцию, фототовары, часы, телефоны, пестициды, одежду из натурального меха и кожи, компьютеры и оргтехнику, табачные изделия, детское питание и питание для спортсменов и др.